Teodor Pădureanu, elev în clasa a XI-a E la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, s-a calificat pentru participarea la Olimpiada Internațională „D.I.Mendeleev”. Asta după ce, din cauza pandemiei, a susținut, în regim online, toate etapele organizate la Olimpiada Națională de chimie 2021.

„La prima etapă, cea care ținea loc de județeană, am luat locul II, calificându-mă pentru etapa a II-a, cea care ținea loc de națională, la care am obținut medalie de aur cu premiul I. Având un rezultat corespunzător la etapa a II-a, m-am putut califica pentru participarea la proba de baraj, care selecționa lotul lărgit. La proba de baraj am obținut locul 6, făcând parte din primii 6 candidați din lotul lărgit care s-au calificat pentru participarea la Olimpiada Internațională Mendeleev”, a explicat elevul ferdinandist.

Olimpiada Națională de Chimie, care a dus la această calificare, a fost organizată de Universitatea București, unde s-au înscris 924 de elevi. Au participat efectiv 746 la etapa I și 180 la etapa a II-a.

Olimpiada de Chimie „D.I.Mendeleev” este un concurs internațional care datează de 55 de ediții și are o reputație importantă pe lângă celelalte concursuri internaționale prin complexitatea subiectelor și, mai ales, prin concurența acerbă dintre țările participante. Concursul este format din două probe, care se vor susține în două zile, pe 22 și respectiv 23 aprilie.

Ce va urma să facă apoi Teodor Pădureanu? După această olimpiadă internațională, o să se pregătească să susțină și două baraje teoretice pentru selecționarea lotului restrâns a României care va participa la Olimpiada Internațională de Chimie și care este organizată anul acesta de Japonia, un concurs ce se va avea loc tot în mediul online.

„Mă simt însă recunoscător pentru faptul că și anul acesta s-a ținut olimpiada națională de chimie, anul trecut fiind unul «secetos» în ceea ce privește concursurile naționale și, până la urmă, viața școlară în general. Olimpiadele de Chimie și concursurile, în general, sunt pentru mine ca o șansă de a progresa, de a mă depăși pe mine însumi în ceea ce privește performanța școlară, însă și competiția în sine este un mijloc de a te îmbunătății pe tine însuți din mai multe perspective. Anul acesta, în decursul etapelor pe care le-am parcurs și a concursurilor la care am participat, am făcut multe greșeli, încă fac greșeli, din punct de vedere al pregătirii, al atitudinii și altor aspecte, iar competiția nu te lasă să treci fără să resimți acut aceste greșeli, astfel fiindu-mi destul de clar unde am greșit, cu ce am greșit și unde sunt lacune în atitudine cât și în performanță. Este loc de îmbunătățiri, sunt goluri de umplut și mai ales efort de depus, însă, ideal, forța motrice în cadrul acestor competiții este pasiunea pentru subiect, sau chiar pentru știință. Îi stimez foarte mult pe cei care s-au implicat în organizarea de concursuri naționale anul acesta, pe foștii olimpici români, actuali studenți la facultate, care din proprie inițiativă au organizat concursul național ScienceOn, cât și profesorilor și cadrele universitare care au organizat Olimpiada Națională de Chimie 2021, la fel, din proprie inițiativă, fără a primi susținere din partea Ministerului Educației. Pot spune cert faptul că în absența acestor concursuri, dezvoltarea mea pe plan academic și psihic nu s-ar fi ridicat la nivelul la care sunt acum, și încă mai au de crescut.”

Teodor Pădureanu

Ferdinandistul de clasa a XI-a a fost susținut și pregătit, în anii anteriori, de prof. de chimie Silvia Bogdăneanu, dar și de familie, a cărei tradiție „chimică” o continuă, Teodor fiind și un excelent autodidact. Îi este alături și bunica lui, prof. Aurica Șova, cadru didactic, tot pe chimie, la Colegiul Național „Ferdinand I”, actual pensionară, care s-a implicat mult în pregatirea lui.