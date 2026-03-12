Primăvara aceasta senină a venit cu zâmbete colorate și inspirație în zilele de 2 și 9 martie pentru 88 de copii din medii defavorizate în cadrul evenimentului caritabil organizat de Asociația „Totul pentru un surâs” din Bacău.

Beneficiarii au fost 54 de copii și adolescenți, printre care și 22 de beneficiari ai Centrului Catehetic de Zi „Sfântul Arhanghel Rafail” din satul Holt, comuna Letea Veche și 34 de elevi ai Școlii Gimnaziale Ungureni, sat Ungureni, comuna Ungureni din două clase de gimnaziu cu învățământ simultan.

Toți au participat cu entuziasm la proiect confecționând mărțișoare autentice din charmuri originale, brățări vesele și felicitări personalizate dedicate mamelor, punându-și în valoare creativitatea, îndemânarea, precum și frumusețea meșteșugurilor tradiționale românești.

I-am răsplătit pentru dedicarea lor cu rechizite necesare desfășurării în cele mai bune condiții a activităților școlare, materiale educativ-recreaționale (jocuri de Scrabble, Rummy, mingi de fotbal și chitări), pizza delicioasă, dulciuri alese și răcoritoare din fructe.

Mărțișorul, simbol UNESCO al reînnoirii și Ziua Internațională a Mamei au fost elementele centrale ale celor 4 ateliere handmade, toți elevii demonstrând implicare, atenție la detalii și autenticitate în fiecare creație. Prin acest proiect umanitar, Asociația a susținut dezvoltarea spiritului civic și al solidarității în rândul copiilor, încurajându-i să se implice activ în comunitate. Evenimentul a promovat valori importante precum generozitatea, respectul pentru tradiții și bucuria de a dărui, aducând zâmbete reale tuturor mamelor din cele două comunități.

Reverențe sponsorului evenimentului caritabil „Meșterim și dăruim”, a cărui generozitate a făcut posibilă bucuria autentică a copiilor implicați. Contribuția dumnealor ne inspiră să continuăm să susținem societatea băcăuană, să promovăm tradițiile și să încurajăm solidaritatea în rândul tinerelor generații.

Asociația „Agricola – Neam de Gospodari” s-a născut din dorința sinceră de a face bine acolo unde contează cel mai mult: în inimile, obiceiurile și viitorul comunităților noastre.

Prin proiectul „Gustul care face bine”, îi ajutăm pe copii și părinți să înțeleagă cât de important este un stil de viață sănătos, oferindu-le ghiduri de alimentație echilibrată și sprijin practic pentru alegeri mai bune, zi de zi.

Iar prin „Gustul Viitorului”, mergem mai departe: ducem educația gastronomică acolo unde este cu adevărat nevoie de ea – în licee tehnologice, alături de tineri care visează să devină bucătari, cofetari sau artiști în bucătărie. Le oferim resurse, practică aplicată și inspirație din partea unor Chefi renumiți, pentru ca visul lor să capete gust, formă și încredere.

În același timp, Asociația susține cu inima deschisă și alte inițiative locale, alături de organizații și fundații care, la rândul lor, schimbă în bine comunitățile din România.

Prin toate aceste eforturi, contribuim la o societate mai sănătoasă, mai solidară și mai bine pregătită pentru ziua de mâine.

De asemenea suntem profund recunoscători echipei Papino Pizza și doamnei administrator pentru sprijin, promptitudine și calitatea produselor.

Nu este o coincidență că dumneaei își aniversează astăzi ziua de naștere cu Tania-Loredana Diaconu, Președintele Asociației „Totul pentru un surâs”. Le unește empatia și misiunea nobilă de a fi de folos copiilor în reală nevoie, dăruindu-le o bucată de fericire.

O caldă îmbrățișare dragei noastre prietene, doamna Director Lăcrămioara Tudor a Grădiniței Pinochio pentru toate faptele bune făcute împreună. Îi mulțumim pentru toate articolele de party sponsorizate de Endless Com – Bioco și donate ONG-urilor locale și copiilor care se luptă cu nedreptățile vieții.

Recunoștința noastră se îndreaptă către Ciprian Diaconu, expert în marketing online, a cărui dedicare și implicare constantă de la înfiintarea ONG-lui face ca surâsurile copiilor în dificultate să devină bucurii cu impact în sănătatea lor emoțională, prin suportul logistic al oportunităților oferite. Sloganul ONG-lui creat de el: „Vrem să te vedem mare!” are o influență pozitivă asupra oricărui om. https://cipriandiaconu.ro/

Deosebite aprecieri preotului paroh Iulian Adam, Parohia Ortodoxa Holt pentru harul duhovnicesc și neobosita grijă dovedită beneficiarilor Centrului Catehetic de Zi, dedicarea și grija părintească oferită tuturor copiilor și tinerilor din satul Holt. De peste 7 ani suntem alături de comunitatea din sat sprijinindu-i cu daruri la toate evenimentele importante din an, donații de haine, dulciuri și iubirea necondiționată față de toate generațiile.

„Exprimăm recunoștința noastră profundă sponsorului unic al evenimentului, Asociația „Agricola Neam de Gospodari” al cărui sprijin a făcut posibilă desfășurarea atelierelor «Meșterim și dăruim» și al darurilor cu impact educativ pentru elevi.

Astfel, copiii din satele Holt și Ungureni au avut ocazia să dea dovadă de inovație, originalitate și ingeniozitate, bucurând cu momente memorabile cea mai dragă ființă din viața fiecărui om, MAMA.

Fiecare gest de generozitate și creativitate s-a transformat într-un zâmbet și într-o amintire de neuitat. Apreciem această oportunitate constantă și suntem entuziasmați să continuăm împreună acest drum, onorând acest parteneriat la cele mai înalte standarde.

Încântarea celor 88 de copii a răsunat în fiecare zâmbet și chicot, în timp ce „Meșterim și dăruim” a prins viață prin mărțișoare vesele, brățările prieteniei și felicitările create cu drag pentru mamele, surorile, doamnele învățătoare și profesoare, iar fiecare mic gest de iubire s-a transformat într-o bucurie care a încălizit inimile tuturor copiilor și magia dăruirii a făcut ca efortul lor să strălucească mai puternic decât orice culoare sau sclipici.” (Tania-Loredana Diaconu)

