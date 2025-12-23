Măsuri de ordine la manifestările tradiționale de Anul Nou din localitatea Oituz, județul Bacău

În perioada 31 decembrie 2025 – 02 ianuarie 2026, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” va asigura, în sistem integrat, împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Bacău, măsurile de ordine și siguranță publică, precum și cele specifice gestionării situațiilor de urgență, cu ocazia manifestărilor tradiționale de Anul Nou care vor avea loc în localitatea Oituz, județul Bacău.

Pentru buna desfășurare a acestor manifestări, în data de 23 decembrie 2025, la Centrul Cultural din comuna Oituz, a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în domeniul ordinii publice și al situațiilor de urgență, autoritățile administrației publice locale și reprezentanții celor șase cete tradiționale din localitate, respectiv Baltă, Peste Vale, Cotuneni, Marginea, Hățman și Ferăstrău.

În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate prevederile legale aplicabile, obligațiile instituțiilor implicate și ale organizatorilor, precum și detaliile organizatorice și acționale necesare desfășurării manifestărilor tradiționale, cu accent pe respectarea limitelor legale privind recuzita și obiectele folosite și pe protejarea demnității umane.

Pentru ca manifestările să se desfășoare exclusiv în limitele tradiției și ale obiceiului local, jandarmii, polițiștii și pompierii vor acționa în mod preventiv, asigurând monitorizarea și supravegherea modului de manifestare a celor șase cete de urători, din momentul constituirii acestora și până la destructurare. Prin aceste măsuri se urmărește diminuarea comportamentelor verbale excesive, descurajarea folosirii obiectelor interzise și prevenirea oricăror situații care ar putea afecta ordinea și siguranța publică.

Totodată, forțele de ordine vor acorda o atenție deosebită situațiilor care pot pune în pericol siguranța persoanelor aflate în spațiul public, precum și fluenței traficului rutier și pietonal pe DN 11 și pe străzile adiacente utilizate pentru deplasarea cetelor de urători. La aceste manifestări este așteptat un public numeros, format atât din membri ai comunității locale, cât și din persoane aflate în tranzit sau prezente ocazional în localitate.

Pentru evitarea incidentelor, reamintim faptul că participarea la manifestările publice este reglementată de Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991, care prevede obligația participanților de a respecta recomandările organizatorilor și ale forțelor de ordine, de a se abține de la acțiuni care pot împiedica desfășurarea normală a manifestărilor și de a nu introduce sau folosi obiecte periculoase ori interzise.

De asemenea, este interzisă participarea persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise, precum și infiltrarea unor persoane sau grupuri care nu au legătură cu manifestările și care urmăresc tulburarea desfășurării acestora.

În ceea ce privește deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice, în cadrul manifestărilor tradiționale, persoanele care le conduc sunt rugate să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, privind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195 din 2002 referitoare la circulația pe drumurile publice, obligațiile specifice fiind prevăzute la articolul 165 alineatul (1) din actul normativ menționat.

Pentru ca aceste manifestări tradiționale să se desfășoare în condiții de siguranță și să rămână un prilej de bucurie pentru întreaga comunitate, recomandăm tuturor participanților să adopte un comportament responsabil, să se delimiteze de persoanele care, prin acțiunile lor, pot crea situații de risc și să respecte îndrumările jandarmilor, polițiștilor și pompierilor prezenți în teren. Forțele de ordine vor acționa cu prioritate în scop preventiv, pe toată durata manifestărilor tradiționale din localitatea Oituz, județul Bacău, pentru siguranța tuturor persoanelor prezente in spațiul public.