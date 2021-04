Masa de Paști a celor 56 de asistați de la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Filipești va fi în acest an mai bogată. Membrii Lions Club Moldova Bacău s-au mobilizat și au adus la Filipești pachete cu carne de pasăre și ouă, dar și cozonaci și pască, precum și sucuri – toate achiziționate de la producători și de la comercianți băcăuani.

Pachetele cu produse au fost descărcate din mașini chiar de asistați. A fost mare lucru să vedem câtă bucurie se putea citi pe fețele lor. Produsele au fost preluate în magazia unității de economista centrului de Îngrijire și Asistență, Elena Chelaru. „Ne bucurăm că am primit sponsorizarea – ne-a declarat economista. Chiar aveam nevoie de unele produse pentru a asigura hrana beneficiarilor noștri, mai ales acum, de sărbătoarea Paștelui. Masa de Paști va fi, astfel, mai bogată. Vom avea cozonac și pască, dar și ouă roșii și, desigur, câte o friptură”.

Gestul membrilor Lions Club Moldova a fost apreciat și de Laur Șova, șeful Centrului de Îngrijire și Asistență din Filipești. „Le mulțumim membrilor Lions Club Moldova, o organizație cu care noi avem o mai veche colaborare – ne-a spus șeful centrului. Membrii clubului ne-au mai ajutat atunci când am avut nevoie la realizarea unor evenimente”.

Unul dintre principalii pioni ai acțiunii membrilor Lions este Florin Dimitriu, director de evenimente la această organizație. „Mă bucur că am acum calitatea de director de evenimente la clubul din care fac parte, unde mă ocup de a pune în practică proiectele acestuia – spune Florin Dimitriu. Pentru ceea ce am adus a Centrul de Îngrijire din Filipești am avut susținerea Grupului Agricola din Bacău, dar și a companiei Evrika, de unde am luat cozonaci și pască, produse feliate pentru a le fi mai ușor asistaților de la Filipești să se bucure de ele”.

Ovidiu Marchiș, președintele Lions Club Moldova: „Chiar dacă statul asigură, în limita posibilităților, hrana asistaților din centru de Îngrijire din Filipești, noi, membrii Lions Club Moldova ne-am gândit că masa de Paști trebuie să fie și aici una completă, cu toate bucatele tradiționale la noi de Paști. De altfel, noi avem o lungă colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Bacău. În fapt, la Filipești noi am adus alimente pentru trei mese complete și de Paști și în zilele următoare. Am încercat să asigurăm un surplus care, alături de ceea ce se ei consumă zilnic să creeze satisfacția unei zile de sărbătoare. Pentru toate acestea am putut strânge banii de care am avut nevoie din donațiile membrilor clubului și a sponsorilor noștri.”