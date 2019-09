Maricica Luminița Coșa, încă prefect al județului Bacău pe 10 septembrie, a organizat o conferință de presă în care a făcut o scurtă radiografie a mandatului său. Reamintim că acesta încetează ca urmare a retragerii ALDE de la guvernare. „Am fost și eu surprinsă să constat cât de mult s-a muncit în Instituția Prefectului în ultimii doi ani și jumătate”, a declarat Maricica Luminița Coșa. A fost „un mandat greu, plin de provocări”, care a început cu inundații și ruperea podului din Străminoasa-Plopana, a continuat cu ploi torențiale în zona de munte, tragedia din Ghimeș-Făget și inundațiile de la Slănic Moldova, în luna iunie. În miez de noapte, noul prefect al județului și-a pus cizmele și pelerina pentru a fi alături de jandarmi și polițiști. Între inundații a avut loc atacul cibernetic împotriva Spitalului Județean de Urgență, când a fost necesară convocarea Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU). Din fericire, acum pacienții nu mai sunt expuși riscului de a le fi extrase datele și sau de a nu li se elibera fișele de externare.

Nu a fost un prefect de birou

„De fiecare dată când a fost instituit Codul Portocaliu m-am deplasat în județ, fie noapte, fie zi, pentru a vedea situația operativă în teren. Eu spun că în acești doi ani am demonstrat că nu sunt omul care să stea în birou, la căldură, și să se uite pe cifre sau rapoarte”, a spus Maricica Luminița Coșa. Prefectul a mai vorbit despre epidemia de rujeolă și deplasările la Onești, Comănești, Moinești, Dărmănești, situație în care a fost sprijinită de Colegiul Medicilor, Colegiul Farmaciștilor și medicii de familie. În iunie 2017 a gestionat alegerile parțiale pentru funcția de primar al Moineștiului, iar în octombrie s-a confruntat cu „vestita criză a gunoaielor”, când operatorul Romprest a notificat 33 de unități administrativ-teritoriale (UAT) că nu va mai ridica deșeurile. „Să fie clar, eu m-am poziționat de la început doar asupra problemelor pe care le au cetățenii județului, nu am ținut cont nici de primarul X, nici de primarul Y. Acolo am acționat în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, nu ca prefect.” Maricica Coșa a trecut în revistă și alte acțiuni, cum ar fi renovarea birourilor Prefecturii, instituție pe care o găsise cam ponosită, modernizarea site-ului, prelungirea programului la Pașapoarte, controalele la comisiile de fond funciar și discuțiile cu primarii care aveau proiecte pe PNDL, POR sau AFIR și se plângeau că obțin greu avizele de la agenții. „Am constituit o comisie mixtă, unde m-am întâlnit cu dumnealor și le-am explicat că toți trebuie să ținem cont de faptul că acești primari atrag fonduri pentru noi toți, ca locuitori ai județului, și trebuie să grăbim acest proces. Am satisfacția că lucrurile au început să se desfășoare mult mai alert”, a mărturisit Maricica Luminița Coșa. A urmat incendiul de groapa de gunoi, care reprezenta un risc pentru sănătatea băcăuanilor deoarece afecta calitatea aerului și care a însemnat nopți și zile de stres.

„M-a interesat sănătatea cetățenilor”

Dacă 2017 a fost anul situațiilor de urgență, în schimb 2018 a fost „un an foarte frumos pentru România, anul Centenarului”, în care s-a întâlnit cu diplomați, dar și cu agenții economici aflați în căutare de forță de muncă și primarii care puteau să-i ajute. „Am înțeles și am văzut că cetățenii județului Bacău sunt patrioți, sunt români și am încercat să gestionez foarte bine problema grănițuirii. Consider că și aici mi-am făcut treaba conform fișei postului, am înțeles că nu pot să mă joc cu patriotismul românilor și am înțeles că vremelnic sunt prefect al județului Bacău și îmi încasez salariul de la statul român.” A demisionat pentru că a fost numită de un guvern care, acum, după ruperea alianței, nu mai este același din 2017. „Personal, nu am să-mi reproșez absolut nimic, nici în problema grănițuirii, nici legat de criza deșeurilor”, a afirmat Maricica Luminița Coșa. Cu privire la acuzația că i-ar fi încurajat pe unii primari, ea a explicat: „Pe mine nu m-a interesat decât siguranța cetățenilor. Nu poți lăsa cetățenii unor UAT-uri sub gunoaie doar de dragul cuiva în condițiile în care tu, ca președinte al CJSU, ai la dispoziție un grup de suport tehnic și niște instituții care vin și îți semnalează că putem intra într-o epidemie sau o epizootie.” Prefectul a adăugat că nici pe tema pestei porcinei, eradicată total, nu are ce-și reproșa deoarece s-a acționat foarte bine în județul Bacău, spre deosebire de cele învecinate. În final, Maricica Luminița Coșa a precizat că instituțiile din subordinea MAI sunt foarte bine pregătite și au sprijinit-o foarte mult. Întrebată ce va face în viitor, ea a declarat că se va odihni deoarece nu a avut concediu de mult timp, apoi, profesia sa fiind cea de manager, se va întoarce în mediul privat și, probabil, în politică.