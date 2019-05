Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în perioada 22- 24 mai 2019, două conferințe internaționale OPROTEH (Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field, ediţia a XIV-a) şi CISA (International Conference of Applied Sciences, ediţia a XI-a), la care se adaugă cea de-a 57-a întrunire a Consorțiului de Inginerie Economică din România. Deschiderea oficială a manifestărilor va avea loc joi, 23 mai, de la ora 10.00, în Aula Universităţii.

Studenţii vor participa la două evenimente științifice naționale: Concursul național studențesc „Moise Țuțurea”, pe tematică specifică domeniului de studii „Inginerie și management” și o Sesiune națională de comunicări științifice studențești.

Programul conferinţelor cumulează 9 secţiuni la care participă cu lucrări cadre didactice și cercetători din Franţa, Canada, Grecia, Spania, Turcia, Bulgaria, Republica Moldova şi România. Acestea tratează variate arii tematice din domenii, precum: Inginerie industrială, Ingineria mediului, Dezvoltare durabilă, Inginerie mecanică, Inginerie şi management, Mecatronică şi robotică, Electroenergetică, Termoenergetică, Smart City, Chimia aplicată în industria alimentară, farmaceutică şi cosmetică, Inginerie de proces.

La Sesiunea națională de comunicări științifice studențești „Ingineria – Profesia viitorului”, aflată la cea de-a III-a ediţie, s-au înscris peste 80 de lucrări. Cele mai bune lucrări din cadrul celor 9 secţiuni vor fi evaluate de un juriu de specialişti şi vor fi premiate.

Manifestările științifice din acest an omagiază împlinirea a 58 de ani de învățământ superior în Bacău și a 43 de ani de învățământ tehnic superior. Evenimentele de amploare s-au transformat într-o adevărată carte de vizită pentru Facultatea de Inginerie, prin intermediul cărora sunt dezvoltate noi relații de colaborare, atât pentru programele de studii în domeniul Ingineriei, cât și în domeniul cercetării științifice.

Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu, prorector pentru etica şi imaginea universităţii