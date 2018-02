– rămasă văduvă din anul 2015, Maricica Fichitiu, din Barați, vrea să cumpere casa în care stă cu chirie – nu își dorește mila nimănui, ci doar o locuință în care să își crească decent, în liniște, copiii Redactorii Deșteptării i-au trecut pargul pentru a afla povestea ei, însă, în schimb, au primit o adevărată lecție de viață. Zâmbetul și energia copiilor șterg parcă din suferința acumulată și te ajută să pășești cu speranță spre o nouă zi. Să intri cu încredere și în familia lor simplă, dar frumoasă. Și să-i iubești de la prima vedere. În poarta căsuței din satul Barați, comuna Mărgineni, la câțiva kilometri de Bacău, ne aștepta Maricica Fichitiu. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 1 SHARES Share Tweet

