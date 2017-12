Mai multe terenuri și clădiri situate în intravilanul municipiului Bacău vor avea, de la începutul anului viitor, impozitul majorat cu 500% din cauză că proprietarii lor le-au lăsat în paragină. Decizia va fi luată la ultima ședință de consiliu local, programată joi, 28 decembrie, de la ora 10.00. Tot în ședința de joi se vor stabili taxele și impozitele locale pe anul 2018, propunerea administrației fiind aceea de a se păstra și anul viitor același nivel din 2017, atât la impozite, cât și la taxa de salubritate. În ultima ședință se va propune începerea exproprierilor pentru lărgirea străzii Aeroportului, care să fie mărită de la două la patru benzi. 0 SHARES Share Tweet

