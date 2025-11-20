Maiorul drd. Ioan Marcel: premiu național pentru cercetarea ce readuce la viață trecutul Jandarmeriei Române

La Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, în cadrul celei de-a XXVII-a ediții a Salonului de carte juridică, polițistă și civică al Ministerului Afacerilor Interne, atmosfera a fost una dedicată valorilor, memoriei instituționale și celor care pun suflet în păstrarea lor. Aici, Editura MAI a acordat premiile anuale pentru contribuții deosebite la promovarea tradițiilor și istoriei structurilor din Minister.

Printre laureați s-a aflat și maiorul drd. Ioan Marcel, din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău, distins cu Premiul de excelență „Nicolae Rotaru”. Ofițerul băcăuan a urcat pe scenă alături de colegi din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, dar și din inspectoratele județene Timiș, Vrancea și Galați, alături de reprezentanți ai Academiei de Poliție și ai Arhivelor Naționale Bacău.

Premiul recunoaște valoarea lucrării „Jandarmeria Română – Tradiții și Perspective”, o colaborare ce reunește efortul a doi frați dedicați cercetării istorice. Maiorul Ioan Marcel semnează studiul „Legiunea de Jandarmi Soroca în anul 1944”, o analiză amplă bazată pe documente de arhivă ce surprind activitatea jandarmilor într-un an marcat de retrageri, reorganizări și tensiuni militare.

În paralel, dr. Valentin Ioan, consilier principal la Arhivele Naționale Bacău, contribuie cu articolul „Măsuri privind evacuarea și protecția documentelor de arhivă ale unităților din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Constanța în perioada 1943–1944”, o cercetare care scoate la lumină eforturile de salvare a patrimoniului documentar în contextul celui de-al Doilea Război Mondial.

Prin munca lor, cei doi frați reușesc să readucă în atenție momente puțin cunoscute, dar esențiale, din istoria Jandarmeriei Române. Rigoarea academică se întâlnește cu pasiunea personală, iar rezultatul este o contribuție durabilă la înțelegerea unei instituții care a traversat vremuri de pace și conflict, adaptându-se mereu nevoilor societății.

Premiul oferit maiorului Ioan Marcel confirmă atât valoarea cercetării sale, cât și angajamentul față de conservarea tradițiilor Jandarmeriei. Asemenea demersuri nu doar completează memoria istorică, ci inspiră generațiile viitoare să își cunoască, să își respecte și să își continue moștenirea.