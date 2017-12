Până pe 3 ianuarie 2018, CFR Călători va suplimenta vagoanele pe traseele mai solicitate care leagă Capitala de orașele mari din țară sau de stațiunile montane – Iași, Timișoara Nord, Brașov, Cluj Napoca, Constanţa, Satu Mare, Baia Mare, Vatra Dornei, Suceava. „Pentru această perioadă, este suplimentat și personalul feroviar în marile gări, la casele de bilete, pentru fluidizarea vânzărilor de bilete. De asemenea, pentru evitarea supraaglomerării vagoanelor, vânzarea biletelor fără loc este limitată”, au transmis reprezentanții companiei de cale ferată. În plus, administrația CFR Călători reamintește modalitățile prin care pot fi procurate biletele de călătorie – online, de pe www.cfrcalatori.ro, de la automatele ZebraPay sau XsellKiosk din gări, direct de la casele de bilete din gări și din agențiile de voiaj CFR sau de la distribuitori autorizați (agenții de turism). În această perioadă, agenţiile de voiaj CFR vor avea program zilnic obişnuit, mai puţin în zilele libere de 1 şi 2 ianuarie, când sunt închise. 0 SHARES Share Tweet

