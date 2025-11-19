„Măgura are copii minunați, talentați. Și întotdeauna trebuie să mai putem face câte ceva pentru ei, niciodată nu este suficient”

Este titlul unei notițe publicate de primarul comunei Măgura, Costraș Iordache, pe un cont personal de socializare și care s-a arătat încântat de evoluția a doi copii din comunitatea sa la un concurs mondial de aritmetică mentală ce a avut loc de curând în Dubai.

„Am avut plăcuta surpriză să mă întâlnesc cu doi asemenea copii; frații Gonlitchenko – Ema și Erich, însoțiți de mamă. Pasiunea lor? Artimetica mentală, o pasiune care-i face să fie printre cei mai buni din lume la această disciplină a minții.

Pentru cei mai puțin familiariziați, aritmetica mentală presupune efectuarea a sute de calcule într-un timp limitat, doar cu ajutorul minții, fără ciornă, pixul fiind doar pentru a trece rezultatul final. Memorie, agilitate, rapiditate, exercițiu, disciplină.

Au ridicat steagul României la cele mai importante olimpiade de profil din lume, ultimele desfășurate la Barcelona și în Dubai. În toate clasamentele, Ema și Erich sunt printre primii trei din lume la categoria lor de vârstă, iar ambițiile lor sunt mari.

Mi-au arătat trofeele, diplomele și medaliile, și am văzut împreună fotografii cu steagul României de la concursurile la care au participat. Cum să nu te bucuri? Doi copii isteți care excelează nu numai la matematică – pentru că și la celelalte materii sunt foarte buni – doi copii cu care am dialogat diverse.

La finalul întâlnirii le-am urat să zboare cât mai sus și cât mai departe, dar să nu-și uite rădăcinile, să nu uite Măgura”, a notat primarul din Măgura.