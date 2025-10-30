Magic Fall la SPRA – educație cu suflet și pasiune, zi de zi

La Școala Primară și Grădinița Româno-Americană (SPRA) din Bacău, educația se trăiește zi de zi, cu bucurie, implicare și sens iar toamna aduce mai mult decât culori și frunze aurii – aduce bucuria de a fi împreună, de a învăța și de a trăi educația cu inima deschisă.

Curtea școlii s-a umplut de raze de soare, râsete și emoție. Într-o zi pregătită cu migală, pasiune și atenție la fiecare detaliu, Magic Fall @ SPRA a reunit copii, părinți și cadre didactice într-un eveniment care a devenit deja tradiție în comunitatea educațională băcăuană. De la copiii din grupa mică de grădiniță până la elevii din clasa a III-a, toți au participat cu entuziasm la ateliere tematice de artă, știință, mișcare, jocuri și explorare. Părinții au fost alături, bucuroși să vadă energia copiilor, iar cadrele didactice au strălucit prin implicare și creativitate.

„Pentru noi, Magic Fall este mai mult decât un eveniment cu tradiție – este o zi care ne amintește cine suntem și de ce facem educație cu atâta pasiune. Nu este doar o zi frumoasă, ci o expresie a filozofiei noastre: educația se trăiește, se simte și se construiește cu sens, zi de zi. Fiecare colț al școlii, fiecare activitate, fiecare zâmbet al copiilor poartă o intenție educativă, dar și o emoție autentică”, spune Simona Palade-Popa, fondatoarea Școlii Primare Româno-Americane.

O școală privată modernă, ancorată în curriculumul național

Școala Primară și Grădinița Româno-Americană (SPRA) din Bacău este singura școală primară privată acreditată din Bacău, cu acreditare conform curriculumului național românesc, oferind în același timp o perspectivă educațională modernă, inspirată de modelele internaționale de învățare activă și colaborativă.

Copiii beneficiază de o expunere intensă la limba engleză – de la grădiniță și până la finalul ciclului primar. În cadrul programului zilnic, elevii de școală primară au două sesiuni de limbă engleză pe zi: una formală, dedicată studiului limbii, și una aplicată, integrată în activitățile de zi cu zi. Astfel, limba engleză devine un instrument natural de gândire și comunicare, iar copiii ajung să se exprime cu naturalețe și încredere.

Un concept educațional complet, gândit pentru nevoile fiecărui copil

La SPRA, educația nu se oprește la teorie. Este o experiență completă, construită atent pentru a răspunde nevoilor reale ale copiilor și familiilor din zilele noastre. Programele noastre respectă curriculumul național românesc, dar sunt îmbogățite cu activități zilnice de limba engleză, astfel încât copiii cresc într-un mediu bilingv, natural și stimulativ. Educația bilingvă este parte integrantă dintr-un concept educațional modern, centrat pe nevoile reale ale copiilor. Elevii beneficiază de două sesiuni de limba engleză pe zi – una formală și una aplicată – iar începând cu ciclul primar, sunt integrați într-un program de pregătire pentru examenele Cambridge English: Young Learners recunoscute internațional.

Pe lângă studiul limbii engleze, SPRA oferă copiilor oportunitatea de a participa la proiecte europene eTwinning, unde colaborează cu elevi din alte țări în activități creative și digitale. Concursurile de dicție “Tongue Twisters” și competiția Spelling Bee sunt organizate periodic pentru a stimula fluența, pronunția și încrederea în exprimare.

Școala este implicată și în proiecte Erasmus+, oferind cadrelor didactice formare internațională și schimb de bune practici, iar elevilor contexte reale de învățare interculturală. Astfel, SPRA construiește un mediu educațional în care limba engleză devine un instrument autentic de comunicare, iar copiii cresc cu o perspectivă globală, empatică și colaborativă.

Clasele sunt cu efectiv redus de copii, de maximum 12 elevi, și la grădiniță cu 15 preșcolari, pentru ca învățarea să fie personalizată, iar profesorul să poată sprijini fiecare copil în ritmul său. Acest model este susținut și de cercetările educaționale moderne – inclusiv studiul realizat de Bruce Biddler și David Berliner (2002), care arată că micșorarea dimensiunii clasei are un impact direct asupra performanței și motivației elevilor.

Școala Primară și Grădinița Româno-Americană oferă un program complet, și cu after-school inclus, între orele 08.00 și 17.00, astfel încât temele și activitățile educative se desfășoară la școală, iar timpul petrecut acasă rămâne dedicat familiei. Copiii beneficiază de mese incluse zilnic, de consiliere emoțională săptămânală, de activități recreative și sportive (3 ore/săptămână) și de o tehnologie educațională modernă, adaptată fiecărei vârste.

De asemenea, părinții pot alege pentru cei mici grădinița sau școala de vară, concepută pentru a continua învățarea prin joc, descoperire și interacțiune. SPRA primește copiii începând cu vârsta de 2 ani, într-un program de acomodare blândă, bazat pe rutină, siguranță emoțională și activități senzoriale. De la 6 ani, aceștia trec firesc în școala primară, unde își dezvoltă pasiunile, abilitățile și încrederea în sine, până în clasa a IV-a.

Un spațiu educațional sigur, cald și plin de sens

SPRA oferă un mediu educațional în care copiii se simt în siguranță, apreciați și încurajați să își atingă potențialul.

Spațiile școlii sunt moderne și luminoase, amenajate cu grijă pentru a stimula curiozitatea și bucuria descoperirii: săli tematice, sală de sport – inaugurată în acest an și dotată corespunător nevoilor copiilor, curte exterioară de 1000 mp și zone senzoriale pentru explorare liberă, locuri de joacă. Totul este gândit pentru a susține principiul „learning by doing” – învățarea prin experiență.

Educație care dezvoltă gândirea, nu doar memoria

La SPRA, învățarea se bazează pe curiozitate, reflecție și sens. Fiecare zi de școală devine o experiență activă, în care copilul nu doar memorează, ci gândește, descoperă și aplică.

Proiectele interdisciplinare, activitățile în echipă și provocările practice îi ajută pe elevi să conecteze cunoștințele cu lumea reală. Profesorii sunt ghizi de învățare – îi încurajează să întrebe, să greșească, să exploreze și să găsească propriile soluții.

Educația emoțională are și ea un rol central. “Copiii învață să-și înțeleagă emoțiile, să comunice cu empatie și să construiască relații sănătoase. Siguranța psihologică este o valoare fundamentală la SPRA – pentru că un copil liniștit, ascultat și iubit învață cu bucurie.” Psih. Alina Reuț

O comunitate care crește împreună

Școala Primară și Grădinița Româno-Americană este, înainte de toate, o comunitate unită. Relația cu părinții este una de parteneriat real, bazată pe încredere, comunicare deschisă și colaborare constantă.

De-a lungul anului, Școala Primară și Grădinița Româno-Americană organizează o varietate de evenimente educaționale și comunitare – Magic Fall, Ziua Educației, Săptămâna Verde, Școala Altfel, Mica Unire, Spooky Halloween Carnival, Micii Pietoni, Thanksgiving, Summer School, Camping Day, Spelling Bee, eTwinning, Tongue Twisters și Cambridge English: Young Learners (YLE), etc. – toate menite să aducă împreună familia, copilul și școala.În plus, echipa SPRA derulează proiecte caritabile și parteneriate locale, oferind copiilor contexte reale pentru a învăța despre responsabilitate, empatie și implicare socială.

O echipă de profesioniști dedicați

Echipa SPRA este formată din cadre didactice pasionate, formate continuu în domeniul educației moderne, al comunicării empatice și al managementului emoțional. Profesorii lucrează împreună, împărtășesc idei și își propun permanent să aducă în sala de clasă metode actuale și inspirație autentică.

„Ne dorim ca fiecare profesor să fie un model de echilibru, empatie, profesionalism și inspirație. La SPRA, nu doar copiii învață zilnic – și noi, adulții, suntem într-un proces continuu de creștere și rafinare”, spune Simona Palade-Popa.

Educație cu noi perspective – misiunea care ne definește

Sub motto-ul „Educație cu noi perspective”, Școala Primară și Grădinița Româno-Americană își propune să formeze copii autonomi, curioși și empatici, care învață să gândească, să colaboreze și să aibă încredere în propriile idei. Educația oferită aici nu se oprește la conținut, ci merge spre formarea de valori, atitudini și competențe de viață.

Magic Fall – oglinda unei filozofii educaționale

Evenimentul Magic Fall a fost, în esență, o sărbătoare a tuturor acestor valori. Decorurile, activitățile, energia echipei și bucuria copiilor au arătat încă o dată că educația, atunci când este făcută cu pasiune și sens, devine o experiență memorabilă.

„Privind copiii jucându-se, râzând și explorând, simți că totul are sens. Educația e frumoasă atunci când o trăiești, nu doar o organizezi. Asta este, de fapt, filosofia SPRA”, adaugă Simona Palade-Popa.

La SPRA, educația nu este un proces, ci o poveste care se scrie împreună – zi de zi, cu oameni, cu emoții, cu sens. Iar Magic Fall a fost, din nou, dovada că o școală poate fi locul unde învățarea și bucuria se întâlnesc.

Părinții interesați pot vizita campusul SPRA, pot asista la ore deschise sau pot programa o întâlnire individuală la telefon 0742.423.333 sau pe www.spra.ro. Înscrierile pentru anul școlar 2025–2026 sunt deschise. Adresa: Strada Traian nr. 6, Bacău.

