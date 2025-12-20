Magia nevăzută a sărbătorilor- povestea celui mai prețios cadou

Decembrie… Luna colindelor, a darurilor și a luminițelor care se aprind în tot orașul. Deși vremea se răcește, atmosfera pare mai caldă și mai primitoare ca oricând. Acest decor de poveste este însă completat de multe schimbări- vizite neașteptate, modificări ale rutinei zilnice, serbări, program încărcat de pregătiri specifice sezonului. Deși plăcute, ele pot fi copleșitoare pentru cei mici. Mulți părinți observă că, în această perioadă, copiii se pot arăta mai sensibili, mai ușor iritați sau mai impulsivi. Ceea ce pare a fi un copil obraznic sau mofturos este de fapt un copil suprastimulat și extenuat. Cum putem ajuta? Prin blândețe și coreglare emoțională.

UN ALTFEL DE CADOU DIN SACUL MOȘULUI- COREGLAREA EMOȚIONALĂ

Dacă autoreglarea înseamnă gestionarea individuală a trăirilor, coreglarea emoțională se referă la sprijinul oferit din exterior, menit să-l ajute pe individul aflat în distres să își înțeleagă emoțiile, să le ducă mai ușor și să le exprime într-un mod sănătos. În dinamica părinte-copil, cheia către succes este menținerea unui echilibru: copilul simte, părintele însoțește; copilul se agită, părintele ancorează; copilul plânge, părintele conține. Abilitatea adultului de a se calma și de a menține această stare pe tot parcursul procesului de coreglare este necesară în acest duet emotional în care tonul vocii, ritmul respirației, expresia feței și atitudinea devin repere pentru cel mic.

SĂRBĂTORILE- O PROVOCARE PENTRU COPII?

Copiii funcționează cel mai bine când au o rutina bine pusă la punct, În luna decembrie, această predictibilitate în activitățile lor zilnice este dată peste cap prin: expunerea la mai mult zgomot, culoare și agitație; modificarea programului de somn; participarea la reuniuni de familie care uneori sunt obositoare; resimțirea unei presiuni date de serbări, roluri și cerința de „a fi cuminți” etc.. Toate acestea îi pot destabiliza. Copilul nu va spune „Sunt stresat”, ci mai degrabă se va manifesta prin plâns, iritabilitate, hiperactivitate sau retragere. Și are nevoie de tine, adultul, să îi fii alături.

DE LA STRESAT LA ECHILIBRAT. UN MIRACOL DE CRĂCIUN?

Primul pas în coreglarea emoțională este reglarea adultului. Mai mult decât orice, copilul are nevoie de o prezență caldă, de cineva care este cu el și nu împotriva sa. Rămâi calm și ancorat în prezent. Începe cu o respirație adâncă, un ton blând și contact vizual- vor face diferența. Urmează apoi validarea emoțională. Mesaje precum: „Te înțeleg că îți este greu.” Sau „Știu că te simți supărat.” îl fac pe copil să se simtă în siguranță, văzut și acceptat. În cazul în care copilul are reacții agresive, este esențial ca limitele să fie clare, dar blânde. Toate emoțiile sunt permise, însă nu orice comportament este adecvat. Formulările de genul: „Înțeleg că ești furios, dar nu te pot lăsa să lovești.” păstrează echilibrul între fermitate și grijă. După ce intensitatea emoției scade și copilul se liniștește, atunci este momentul potrivit pentru a-l ghida spre soluții: o pauză scurtă, o explicație adaptată vârstei sau un joc de relaxare. Nu uita că acest proces este despre cel mic, așa că observă atent ce nevoie are- este momentul când vă puteți reconecta.

Alte strategii practice pentru această perioadă, dar nu numai, ar fi: păstrarea unor repere în rutina copilului, chiar dacă programul se modifică; comunicarea dinainte a schimbărilor („În 10 minute plecăm.”/ „Diseară mergem în vizită la bunici.”); adăugarea de mici pauze între activitățile desfăsurate, pentru a-i oferi copilului timp să se reechilibreze.

Această perioadă poate părea copleșitoare, însă ea oferă ocazii prin care copilul învață de la tine, părintele, despre emoții și gestionarea situațiilor complexe. Când un adult reușește să transforme un moment dificil într-o oportunitate de conectare, cel mic își dezvoltă treptat abilități emoționale esențiale precum empati, răbdarea și reziliența.

Decembrie… Luna când printre colinde și luminițe ne facem timp să dăruim un cadou neprețuit pe care copiii nu-l vor găsi sub brad: blândețe și înțelegere. Nu uitați- sărbătorile devin cu adevărat magice atunci când sunteți alături de cei mici, înconjurați de iubire, bucurându-vă de momentele de conexiune autentică.

Ionescu Daria-Elena

Psihopedagog – Logoped