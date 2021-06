1. – Ce vă motivează în viață?

– Timpurile în care trăim mi-au demonstrat ca tot ceea ce m-a motivat în viaţă – dragostea faţă de semeni, dorinţa de a le fi alături şi de a face tot posibilul să treacă mai uşor peste greutăţi mă împlineşte ca om. De la mamaia (bunica maternă), care a fost un model pentru mine, am învăţat că rezultatul faptelor bune se vede sau se obţine mai greu, dar este singurul care îţi dă satisfacţie la final.

2. – Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.?

– Filmul preferat este”Pe aripile vântului”.

3. – Cum arată un weekend perfect? Care sunt activitățile dvs. preferate în weekend?

– Un weekend perfect este alături de soţul meu şi cele două fiice ale noastre, în vârstă de 20 şi 15 ani. Din cauza programului încărcat din timpul săptămânii, weekend-ul îl dedic în mare activităţilor casnice, iar în timpul rămas sunt în totalitate la dispoziţia celor doua fete.

– Rezumaţi anul 2020 în trei cuvinte

– Necunoscut, nesiguranţă, speranţă.

4. – Ce carieră ați visat să alegeți în copilărie?

– Procuror.

5. –Cum vedeţi Bacău în 5-10 ani?

– Iubesc Bacăul şi vreau să cred că va fi din ce în ce mai frumos şi cu cât mai multe oportunităţi pentru băcăuani.

6. – Care este ultima carte citită? Carte tipărită sau e-book? Ce carte ați recomanda?

– „Femeia în alb” de Wikie Collins, carte tipărită.

7. – Ce personalitate din istorie sau din lumea contemporană v-a fost model?

– Regina Maria a României.

8. – Ce sport credeți că este reprezentativ pentru Bacău?

– Handbalul.

9. – Cum poate un cetățean să abordeze un ales pentru a-i prezenta un proiect sau o cerere?

– Eu sunt deschisă la orice propunere care are ca final modernizarea localităţii în care trăiesc, indiferent de modul de abordare, dar pun accent pe sinceritatea cu care îmi prezintă omul din faţa mea avantajele şi dezavantajele, şansele de reuşită etc. În privinţa cererilor formulate de cetăţenii comunei, indiferent de solicitare sau de ora la care îmi este adresată, răspund imediat şi rezolv tot ceea ce poate fi rezolvat legal. Am două avantaje, unul că sunt de meserie jurist, cunosc legea şi cum trebuie interpretată, şi al doilea că am fost secretar de comună şi cunosc toţi cetăţenii şi ce probleme are fiecare. Ca ales al oamenilor, mă bucură cel mai mult că locuitorii comunei Horgeşti au încredere în mine, încredere pe care le-am câştigat-o din 2003, de când lucrez în Primărie.

10. – De ce aţi intrat în politică?

– A fost greu să mă decid să renunţ la funcţia de secretar post obţinut în urma unui examen dificil, dar am hotărât că pot face mult mai mult pentru comună şi oameni dacă sunt primar. Prin sinceritatea uneori exagerată şi prin înţelegerea faţă de semeni, am demonstrat tuturor horgeştenilor că primarul este persoana care pune interesul comunei mai presus de interesul şi liniştea personală.

11 – Care este viziunea dvs. cu privire la guvernarea locală?

– La nivel central sunt nemulţumită de modul în care guvernul actual a decis să aloce, sau mai corect, să nu aloce sume tuturor comunelor, deşi în toate localităţile este nevoie să se facă investiţii. Se pare că, în prezent, Horgeştiul, o comună unde s-a votat majoritar PSD, este dezavantajată pentru că nu prezinta interes pentru guvernanţii de dreapta. Nu ştiu dacă este un caz singular la Horgeşti, dar având în vedere că prefectul are o anumită culoare politică, consilierul local care face parte din acelaşi partid, face permanent reclamaţii, a contestat inclusiv hotărârea Consiliului Local de aprobare a bugetului local pentru anul 2021. Asta face ca angajaţii Primăriei să îşi ocupe jumatăte din timp pentru a răspunde acestor sesizări şi nu se pot concentra pentru a-şi duce la îndeplinire atribuţiile în interesul cetăţeanului. Cu primar PSD şi cu majoritate social democrată în Consiliul Local, comunei Horgeşti i se pun piedici la nivel naţional şi local.

12. – Care este cea mai mare problemă a Bacăului? Dar cel mai mare atu al Bacăului?

– Cred că marea problemă a Bacăului este lipsa locurilor de muncă pentru cei care au obţinut diferite calificări înainte de 1989, pentru că s-au demolat toate fabricile. Iar cel mai mare atu sunt frumuseţile naturii, vezi Slănic Moldova, Târgu-Ocna şi multe altele.

13. – Care ar fi proiectul de suflet pe care doriți să-l implementați în acest mandat?

– Cu părere de rău spun că una dintre cele mai vitregite comune, nu numai din judeţ, ci şi din ţară este comuna Horgeşti, deoarece administraţiile dinaintea mea nu au făcut proiecte pentru asfaltarea drumurilor comunale şi săteşti sau pentru amenajarea unor terenuri de sport moderne. De aceea asfaltarea drumurilor este dorinţa mea cea mai mare. Cu implicarea şi ajutorul domnului preşedinte al Consiliului Judeţean, Valentin Ivancea, vreau să rebilităm drumul judeţean care face legătura între Pâncesti, Horgeşti şi Gioseni.

14. – Unde vă petreceți vacanțele?

– Cum îmi iubesc comuna, aşa îmi iubesc şi ţara, de aceea toate vacanţele mele sunt în staţiunile Litoralului românesc.

15. – Vegetarian sau carnivor

– Carnivoră, carnivoră, carnivoră.

16. – Vârsta

– 46 de ani.

17. – Familia

– Am o familie frumoasă, înţelegătoare, iubitoare, care mi-a fost alături şi m-a înţeles în toate momentele grele. Îi mulţumesc soţului care m-a pus întotdeauna mai presus de propria lui persoană şi celor două fete care „complotează” permanent cum să mă facă fericită. Am o mamă deosebită şi un tată care este exemplul meu în viaţă, cu care mă sfătuiesc permanent. Îi iubesc pe toţi şi îi multumesc lui Dumnezeu că există în viaţa mea!

18. – Profesia

– Sunt de profesie jurist.

19. – Studii

– Sunt absolventă cu diploma de licenţă a unei facultăţi de Drept.

20. – Ce nu v-am întrebat dar doriţi să răspundeţi?

– Îmi ghidez întreaga viaţă dupa motto-ul „Dacă nu poţi face bine, străduieşte-te măcar să nu faci rău.”