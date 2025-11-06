„LUMEA CIUPERCILOR”, ediția a XIX-a – Expoziție de ciuperci proaspete la Bacău

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău invită publicul la tradiționala expoziție temporară „Lumea ciupercilor”, ediția a XIX-a, care va avea loc vineri, 7 noiembrie, începând cu ora 11:00, la Vivariu, strada Popa Șapcă nr. 3.

Evenimentul aduce în atenția vizitatorilor o impresionantă varietate de ciuperci proaspete, colectate în această perioadă din habitate naturale, și își propune să familiarizeze publicul cu diversitatea fascinantă a lumii ciupercilor. Expoziția este realizată de specialiștii muzeului, în colaborare cu micologi din Societatea Micologică din România.

Vizitatorii vor putea afla informații utile despre speciile comestibile și cele toxice, într-un cadru educativ și interactiv, promovând astfel cunoașterea biodiversității și protecția mediului.

Expoziția va fi deschisă până marți, 11 noiembrie 2025, între orele 9:00 – 17:00, iar intrarea este gratuită. În aceeași perioadă, pot fi vizitate și celelalte expoziții ale instituției.