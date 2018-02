Campania de toaletare a arborilor din Bacău este în plină desfășurare. Se lucrează cu două echipe, în special pe principalele aliniamente ale orașului, dar și în locații semnalate de cetățeni. Pe lângă toaletare, în cazuri extreme sunt și tăieri, în cazul în care copacii sunt bătrâni sau dacă reprezintă obstacole în calea unor lucrări. Cele mai ample lucrări în această perioadă sunt în zona străzii Republicii, unde recent au avut loc diferite modificări de aliniamente stradale. Însă, pe lucrătorii de la Spații Verzi îi vedem în tot orașul. „Răspundem la cererile cetățenilor și intervenim acolo unde este cazul. În situația în care un arbore este tăiat, plantăm imediat ceva la loc. Încercăm să înlocuim tot ce este tăiat și plantăm platan, stejar roșu și chiar tei, dar mai puțin. Campania se va derula până la înverzire ”, a declarat pentru Deșteptarea, Cristi Dumbravă, directorul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. 0 SHARES Share Tweet

