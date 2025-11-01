Lucrările pe lotul 2 al Autostrăzii Focșani–Bacău (A7) avansează rapid: peste 90% progres între Domnești Târg și Adjud

Activitate intensă pe șantierul lotului 2 Domnești Târg – Răcăciuni al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7), potrivit unei informări făcute de Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Pe tronsonul de aproximativ 17 kilometri dintre Domnești Târg și Adjud, stadiul lucrărilor a depășit 90%, constructorul român UMB Spedition concentrându-se în prezent pe lucrări de detaliu în punctele-cheie ale proiectului:

la pasajul de la Domnești Târg , unde se execută lucrări de hidroizolație după turnarea plăcii de suprabetonare;

la podul peste râul Trotuș ;

și la nodul rutier Adjud.

Valoarea contractului pentru construcția acestui lot, care are o lungime totală de 38,78 kilometri, este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pe întreg lotul, progresul fizic a depășit 85%, iar Cristian Pistol a precizat că, dacă se va menține actualul ritm de lucru și condițiile meteorologice vor permite, circulația ar putea fi deschisă până la Adjud până la sfârșitul acestui an.

Aceasta ar însemna că șoferii vor putea circula de la București până la Adjud doar pe autostradă, utilizând tronsoanele A3 și A7. Începând de anul viitor, după finalizarea celorlalte sectoare ale A7, se va putea circula de la București la Pașcani exclusiv pe autostradă.

„Ritmul de lucru este foarte bun, iar mobilizarea constructorului confirmă angajamentul de a finaliza lotul în termenele asumate”, a subliniat Cristian Pistol.