Lotul Răcăciuni – Bacău al Autostrăzii Moldovei a ajuns la 75% execuție. Circulația între Adjud și Bacău va fi deschisă la sfârșitul lunii august

Lucrările pe lotul 3 Răcăciuni – Bacău al Autostrăzii Moldovei (A7) au ajuns la un stadiu fizic de aproape 75%, iar circulația pe tronsonul dintre Adjud și Bacău, cu o lungime totală de 60,3 kilometri, va fi deschisă la sfârșitul lunii august, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, constructorul român UMB Spedition a mobilizat pe șantier aproximativ 1.500 de muncitori și 600 de utilaje pentru recuperarea întârzierilor provocate de ploile torențiale din ultimele săptămâni, care au afectat mai multe sectoare ale lucrărilor.

„Pe cei aproximativ 22 de kilometri ai acestui lot, antreprenorul este mobilizat pentru a recupera decalajele survenite ca urmare a ploilor torențiale care au inundat mai multe zone ale șantierului. Se lucrează intens la poduri și terasamente, iar stadiul fizic se apropie de 75%”, a precizat șeful CNAIR.

Conform datelor prezentate, asfaltul a fost așternut pe peste 70% din traseu, iar montarea parapetului metalic a atins un procent similar. În paralel, continuă instalarea sistemelor inteligente de transport (ITS), necesare pentru operarea și monitorizarea autostrăzii.

Una dintre cele mai importante lucrări de artă de pe acest sector este podul de la kilometrul 83+800, cu o lungime totală de 1,3 kilometri. Structura a depășit pragul de 60% execuție, în prezent desfășurându-se lucrări de montare a tablierului metalic.

Cristian Pistol a subliniat că, odată cu finalizarea acestui tronson, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la Bacău.

„La sfârșitul lunii august 2026 se va deschide circulația de la Adjud la Bacău pe 60,3 kilometri, care se vor adăuga celor 250 de kilometri pe care se circulă deja în prezent de la București la Adjud”, a declarat directorul general al CNAIR.

Contractul pentru construcția lotului Răcăciuni – Bacău are o valoare de 1,673 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Finalizarea acestui sector reprezintă unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură rutieră din regiunea Moldovei, urmând să contribuie la reducerea timpilor de deplasare și la creșterea conectivității dintre Moldova și restul țării.