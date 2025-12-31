LOTO: Trageri speciale de Anul Nou, cu reporturi impresionante la principalele jocuri

Loteria Română organizează miercuri, 31 decembrie 2025, tradiționalele trageri speciale LOTO de Anul Nou, eveniment așteptat de jucători din întreaga țară. Cu această ocazie, emoțiile sunt duble, deoarece pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două extrageri: una principală și una suplimentară.

Rezultatele extragerilor vor fi făcute publice începând cu ora 17:45, urmând să fie afișate pentru toate jocurile: Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc.

Fonduri suplimentate pentru categoria I

Pentru extragerea suplimentară, Loteria Română a decis să majoreze fondul de câștiguri al categoriei I, astfel:

Loto 6/49 – suplimentare de 200.000 de lei

Joker – suplimentare de 100.000 de lei

Loto 5/40 – suplimentare de 50.000 de lei

Această măsură crește șansele unor câștiguri consistente chiar în ultima zi a anului.

Reporturi de milioane de euro

Tragerile speciale vin pe fondul unor reporturi importante acumulate la mai multe jocuri:

Loto 6/49 : report la categoria I de peste 8,7 milioane de lei , echivalentul a peste 1,7 milioane de euro

Noroc : report cumulat de peste 4,85 milioane de lei (aproximativ 954.400 de euro )

Joker : report la categoria I de peste 44,23 milioane de lei , adică peste 8,69 milioane de euro

Noroc Plus : report la categoria I de peste 75.900 de lei

Loto 5/40 : report de peste 71.800 de lei la categoria a II-a

Super Noroc: report cumulat de peste 140.000 de lei (peste 27.500 de euro)

Tragerile speciale de Anul Nou transformă finalul lui 2025 într-un moment de maximă tensiune și speranță pentru jucători, care își pot începe 2026 cu un câștig ce le-ar putea schimba viața.