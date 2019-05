Trăim într-o lume a poveștilor. A poveștilor scrise de oamenii de pretutindeni, care, prin simpla lor existență, ne demonstrează că se poate. De această dată aflăm povestea lui Lucian Pascaru, plecat demult prin lume să-și facă un renume și acum întors acasă, în Bacău. Lucian este bucătar-șef la noul restaurant deschis în Parcul Cancicov, Lake House. Crâmpeie din trecut, împletite cu speranțe pentru viitor, găsiți în următoarele rânduri.

Lucian Pascaru este bucătar-șef de aproape șapte ani. Este căsătorit și are un copil de șapte luni. Drumul până aici nu a fost chiar atât de ușor și a fost presărat cu tot felul de provocări. În bucătărie lucrează de la 20 de ani. A luat lucrurile pe rând.

„Pasiunea pentru bucătărie mi se trage de la cartofii prăjiți de acasă”, spune râzând Lucian, deși pasiunea e mult mai veche. „Când eram mic, o ajutam pe mama când frământa cozonaci. Era un sentiment special”, a povestit Lucian Pascaru.

Crede că încă de atunci i s-a prescris destinul. Drumul în viață a avut însă un alt traseu. La 18 ani a plecat inițial într-o vacanță la sora lui în Italia, dar până la urmă a decis să rămână acolo, tentat de altă lume și alte oportunități.

Pentru a-și câștiga existența avea nevoie de un job, iar prima dată s-a angajat într-un magazin ce vindea brânzeturi, salamuri și alte produse alimentare, loc în care se și găteau rețete specifice italiene. Apoi a apărut și cel de-al doilea job care a fost de „spălător de vase” într-un restaurant.

„Spălam vasele lângă un cuptor și vedeam tot ce se întâmplă. Îmi plăcea și întrebam despre tot ce se pregătea acolo. Așa am învățat foarte multe lucruri. Apoi mi-a surâs norocul. A plecat un ajutor de bucătar și așa am fost eu avansat. Practic așa a început totul”, își amintește șeful bucătăriei de la Lake House, precizând că 12 ani a durat acest capitol din viața lui. Deși este convins că chef ajungi cu foarte multă experiență și nu cu hârtii, Lucian a urmat câteva cursuri de specializare în Italia, susținute la Torino și la Milano de către specialiști de renume la nivel regional.

Pe lângă cursurile pe care le-a urmat, tânărul spune că este cumva și autodidact. Citește reviste de specialitate iar, când are timp, chiar cărți. Recunoaște și faptul că internetul este o bogată sursă de informații în domeniul său, dar practica este cea care contează, pentru că atunci când ești în bucătărie construiești și experimentezi.

A lucrat în mai multe restaurante, de la cele mai mici la cele mai mari și s-a specializat în bucatărie mediteraneană. Apoi, pentru o scurtă perioadă de timp s-a întors în țară, la București, unde a lucrat în două restaurante cu specific mediteranean. După această experiență, a descoperit un proiect, «Italy», una dintre cele mai mari francize italiene din lume, prin care se deschidea la Roma un restaurant din conceptul respectiv. Așa a decis să plece la Roma, pe poziția de bucătar chef în colaborare cu un alt coleg, proiect în care a fost implicat timp de cinci ani.

De o lună s-a întors acasă, în Bacău. Cum a luat această decizie? „Lucrurile acasă s-au mai schimbat. Au apărut mai multe oportunități legate și de familie, și de noul proiect pe care l-am găsit aici și m-am implicat. Totul s-a așezat parcă de la sine. Mulțumiri speciale îi adresez soției mele, Adriana și băiețelului meu care sunt înțelegători și mă iartă că nu prea stau pe acasă”, a precizat Lucian Pascaru.

Ce l-a determinat să accepte provocarea Lake House? „Am găsit aici oameni care vor să facă altceva, care caută profesioniști, pentru ca împreună să dezvoltăm acest proiect și cu toții să fim mulțumiți”, a subliniat Lucian Pascaru.

Se spune că sufletul unui restaurant este bucătarul pe care îl are. Restaurante sunt în oraș și băcăuanii au devenit destul de pretențioși ceea ce demonstrează că au gusturi din ce în ce mai rafinate. Lucian Pascaru spune că își dorește continuitate în ceea ce face și că vrea să le aducă ceva din măiestria lui. Lăsând modestia deoparte, bucătarul mărturisește că este foarte bun pe zona de paste, dar nu numai, afirmând că un bucătar chef trebuie să fie bun în orice. „Îmi plac pastele, risotto și ceea ce ține de pește, dar, cum spuneam, trebuie să fii bun la toate. Iar în proiectul acesta am încercat să băgăm câte puțin din toate”, a întărit Lucian, precizând că la Lake House poți găsi de toate, de la deserturi, paste, pizza și burgeri, până la produse autohtone. Recomandarea lui, la Lake House, este o pastă făcută în casă, sau dacă nu sunteți fan paste, un burger. Chiar dacă nu sunt din zona agreată de el, considerându-i „outsideri”, Lucian a precizat că și micii sunt ok, iar eu pot să vă confirm asta.

Un alt capitol interesant al discuției noastre a fost pe seama adaptării la viața de aici, după atât timp. „La început mi-a fost frică. Mi-a fost teamă pentru că am crezut că nu voi găsi o echipă bună, care să-mi dea ceea ce îmi doresc din punct de vedere profesional. Acum privesc venirea acasă cu optimism. Am găsit oameni simpli, care vor să muncească. Am crezut mereu în schimbarea asta a României și ea se produce. Vin din urmă generațiile care vor altceva pentru viața și țara lor.”

Lucian Pascaru a povestit în continuare că și-a adus aportul la meniu și că au încercat să ofere o gamă variată de preparate, atât în ceea ce privește prețurile, cât și gusturile culinare. Chiar dacă Lake House s-a deschis de foarte puțin timp (de pe 1 mai, n.r.) s-ar putea face un top al cerințelor celor care le-au trecut pragul sau, mai bine spus, podul. „Cred că burgerii sunt în top. Au fost cei mai comandați. Apoi pastele și pizza, după care foarte solicitate au fost dulciurile, toate pregătite la noi în bucătărie”, a explicat bucătarul chef de la Lake House, care crede cu tărie în reușita acestui proiect.

Dar cum a ajuns Lucian în proiectul Lake House?

Acest lucru l-am aflat de la managerul restaurantului, Alin Costinescu, care ne-a povestit că la câteva luni de la începerea construcției proiectului, un prieten l-a întrebat dacă nu vrea un bucătar bun, din Italia. La început a fost mai sceptic.

„Am luat numărul de telefon, am sunat în Italia și am avut o primă discuție cu Lucian. Nu am stat pe gânduri și am plecat în Italia să îl cunosc. Am fost la restaurantul de acolo, unul foarte mare, cu bucătărie cum scrie la carte. Se lucra într-un ritm… iar Lucian avea în subordine 15 oameni. Am mâncat, am probat și m-a convins. Am bătut palma și el a venit acasă înainte să deschidem locația, am stabilit împreună tot ce a fost necesar, am făcut echipa… și startul a fost unul mai mult decât promițător”, a povestit Alin Costinescu.

Managerul de la Lake House a subliniat că băcăuanii au așteptat de multă vreme ca acest loc să prindă viață, fapt confirmat de numărul foarte mare al clienților care le-au trecut pragul de la deschidere. „Proiectul l-am început de doi ani. Un an au durat documentele și încă un an, efectiv, construcția. După cum știți, a fost o licitație, pe care am câștigat-o și aveam o sumă minimă de investit iar în final suma a fost mult mai mare, dar după cum se poate vedea, nu am făcut rabat de la nimic”, a declarat Alin Costinescu, subliniind că a angajat cel mai bun personal.

Astfel, prin deschiderea Lake House s-au creat peste 20 de noi locuri de muncă, iar în funcție de cerințe, numărul angajaților ar putea să crească. Remarcabil este faptul că personalul Lake House folosește la preluarea comenzii un sistem pe tablete, softul Grand Chef, prin care comanda pleacă wirless la bucătărie și la bar scurtând foarte mult timpul de așteptare. Astfel, o comandă la bucătărie poate fi onorată în 15 minute.

Și la capitolul „bar” se stă foarte bine la Lake House, restaurantul bucurându-se de serviciile a doi profesioniști, frații Andrei și Bogdan Verman, recunoscuți în Bacău. Mai ales Andrei, care are o experiență de câțiva ani pe navele de croazieră.

Ca nouate, cei de la Lake House își doresc să organizeze și petreceri. Mai exact de două ori pe lună, petreceri la care se poate participa pe bază de rezervare la numărul de telefon 0759.466.542. Prima petrecere va avea loc sâmbătă, 18 mai, invitat fiind Dj Silviu Andrei de la emisiunea lui Dan Capatos de la Antena 1.

70% specific italienesc

20% specific american

10% românesc

„Am încercat să oferim o gamă cât mai variată de produse. Ca prețuri, am încercat să nu depășim limita celorlalte restaurante din oraș, chiar dacă profitul nu va fi chiar atât de mare. Important e ca băcăuanii să vină cu drag în restaurantul nostru”, a declarat Alin Costinescu, manager Lake House, explicând că materia primă folosită este de cea mai înaltă calitate ceea ce se reflectă în preț.

Cu toate acestea, orice băcăuan poate ieși într-o atmosferă încântătoare să mănânce o înghețată la 14 lei la „Lăcușor” sau o pizza la 23 de lei. Iar un burger, făcut în bucătăria proprie, face 25 de lei. De altfel, feedback-ul a fost unul mulțumitor, cei care au fost deja la Lake House lăsând recenzii foarte bune pe pagina de facebook Lake House.

Toate premisele arată că așteptarea pentru modernizarea și renașterea acestui spațiu din Parcul Cancicov a meritat. Dar cel mai bine e să îi „treceți podul” ca să vă convingeți.