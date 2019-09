„Liga Studențească” a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este o organizație cu un puternic impact social și cultural, implicându-se în organizarea de acțiuni cu caracter educativ și de divertisment pentru studenți. Consiliul de conducere este format din: Şefănuţ-Iulian Buhuș, Claudiu Ardeleanu; Evelina Ababei, Alex Seciu, Ioana Aștefănoaie, Alin Ciobanu, Ana-Maria Iojică, Alexandru Chetroiu, Bianca Mutu, Roxana Popa, Florina Feraru, Monica Ștefan, Cristian Georgiana, Ionuț Buiac, Răzvan Popovici.

„Experienţa acumulată în cei 29 de ani de activitate se datorează generațiilor de tineri care se înscriu şi activează în organizația noastră. Prin activitatea noastră, dorim să modelăm caractere de succes. Dorim să creăm un mediu confortabil și o sursă de creativitate pentru toți voluntarii noștri. Aici, la Liga Studenţească Bacău, credem că tinerii sunt cheia pentru un viitor mai bun. Prin fiecare experiență pe care o creăm, ne străduim să modelăm oamenii de mâine. În cazul meu, voluntariatul m-a responsabilizat, m-a maturizat și mi-a oferit foarte multe aptitudini. Îndrum toți studenții care au timp liber să se implice în voluntariat. La sfârșitul activității de voluntariat orizonturile se lărgesc deoarece există mai multe oportunități”. (Şefănuţ-Iulian Buhuș – Preşedinte).

Activităţi organizate de Ligă în anul universitar 2018-2019

Alături de colegii de la Liga Studenţească vei participa la activităţi de teamwork, public speaking, îţi vei dezvolta creativitatea şi te vei adapta la mediul academic. Printre activităţile realizate amintim: Tineriadă, Studenţiadă, Balul bobocilor, Student pentru 3 zile, Cursul festiv, Seara multiculturală, campanii sociale, activităţi sportive, culturale şi artistice, campanii de ecologizare, zeci de workshop-uri. Toate acestea au constituit argumente pentru premierea Asociaţiei de către UNSR pentru activitatea desfăşurată.

„Voluntariatul presupune plata pe care o acorzi semenilor tăi pentru ceea ce ești, cine ești și ceea ce vrei să fii. Dacă ai fii în fața mea, probabil ți-aș spune că voluntariatul nu este pentru toată lumea. Ți-aș spune că petreci mult timp respirând pentru alții sau că îți transformi temerile în așteptări, așteptările tale față de alți oameni. Apoi, uiți și realizezi că acel sentiment de împlinire în momentul în care îți așezi capul pe o pernă la finalul zilei, nu se compară cu nimic! Pentru că a fi voluntar presupune îndrăzneală, dorința de a te autodepăși, de a te ridica spre cele mai înalte ceruri și iubirea ta față de semenii tăi!Sunt voluntar, deoarece am vrut să fiu altcineva.” (Evelina Ababei – Director General Executiv)

„Pentru mine voluntariatul este și va fi o continuă perioadă de metamorfoză în care am evoluat din mai multe puncte de vedere. În primul rând, am întâlnit mulţi oameni noi, mi-am făcut mulţi prieteni şi mi-am ocupat timpul personal cu activităţi incredibile. Să dedici timpul voluntariatului înseamnă să dedici timp dezvoltării tale. Datorită Ligii Studențești, acum nu îmi mai este teamă să vorbesc în public sau să abordez oameni pe care nu îi cunosc. Am învăţat că deşi oamenii sunt diferiţi, aceştia pot găsi lucruri în comun pentru a lucra împreună. Voluntariatul te face să înveţi, să lucrezi în echipă, să accepţi oamenii şi să îi iubeşti. Un ONG este locul în care îţi găseşti noi prieteni cu care sigur vei ţine legătura peste ani. Am intrat în Liga Studențească pentru a face ceva nou şi am reuşit.Am vrut să cunosc oameni noi şi diferiţi şi am reuşit.” (Alex Seciu – Secretar general).

„Interacțiune, cunoștințe, emoție și nu în ultimul rând, oameni. Acestea sunt câteva cuvinte ce descriu motivul pentru care iubesc voluntariatul. Însă, cel mai important este faptul că voluntariatul rupe barierele necunoscutului și construiește prietenii. Să fii voluntar înseamnă să ai provocări, realizări și un sentiment de împlinire inegalabil. Mă bucur că am ales să fac parte din asociația Liga Studențească Bacău. E uimitor cum poți să îți dezvolți competențele organizatorice atunci când ești responsabil de câțiva tineri, cum prinzi curaj, tu, om timid, retras, să vorbești în fața lor, să ai grijă ca totul sa fie bine pentru ei. Te îndemn și pe tine să participi într-o experiență de voluntariat. Fii și tu voluntar al asociației Liga Studențească Bacău!” (Bianca Mutu – Vicepreședinte Departamentul Fundraising & Marketing).