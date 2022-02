Agenția de turism Inter-Tour, din Bacău, din 1994 până astăzi lider regional în domeniu, prezentă constant în topul celor mai importante agenții din țară, a împlinit 28 de ani.

„De 28 de ani, Inter Tour creează vacanțe fericite pentru voi! – a scris colectivul companiei pe pagina de Facebook a agenției. Sunt 28 de ani în care, împreună cu turiștii noștri, am trecut prin nenumărate aventuri minunate, am descoperit locuri și culturi fascinante și cel mai important, am legat prietenii pe viață. Încă din primele zile, călătoriile au reprezentat marea noastră dragoste, iar scopul nostru a fost mereu ca voi să trăiți cele mai frumoase momente în concediu. Cu ocazia aniversării, dorim să vă mulțumim vouă, turiștilor de pretutindeni, deoarece, fără voi, nimic nu ar fi fost posibil.

Vă invităm să redescoperiți pasiunea călătoritului, a explorării fiecărui colț al lumii, alături de persoanele dragi. Suntem aici pentru voi, indiferent de ce aveți nevoie!

De 28 de ani, Inter Tour este prietenul vacanțelor tale!”.

Chiar în ziua evenimentului, împreună cu președintele Filialei Bacău Cultul Eroilor (FCE), Dănuț Voicu, am stat de vorbă cu directorul general al agenției, ec. Dumitru Nănescu, membru fondator al FCE acum 30 de ani, și cu membrii colectivului, lângă tortul aniversar.

La mulți ani, prin toată lumea!