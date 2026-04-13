Demolarea garajelor din zonele Ștefan cel Mare 11 și Veniamin Costache 4 începe săptămâna viitoare

Primăria municipiului Bacău anunță că, în cursul săptămânii, vor începe lucrările de demolare a garajelor amplasate în zonele Ștefan cel Mare 11 și Veniamin Costache 4.

Reprezentanții administrației locale îi roagă pe cetățenii care dețin astfel de spații să le elibereze în cel mai scurt timp, pentru a permite desfășurarea lucrărilor în condiții bune și pentru a evita eventualele probleme.

În sprijinul locatarilor, în zonă au fost amplasate containere destinate colectării resturilor rezultate din eliberarea garajelor.

Totodată, Primăria reamintește foștilor proprietari că abandonarea deșeurilor în interiorul acestor spații este sancționată conform legislației în vigoare.

Autoritățile locale le mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și cooperare pe durata desfășurării acestor lucrări.