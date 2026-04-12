Tradițiile românești de Paște

Paștele ortodox este cea mai importantă sărbătoare religioasă pentru români, marcând Învierea lui Iisus Hristos și victoria vieții asupra morții. De-a lungul secolelor, sărbătoarea a devenit un amestec armonios între credința creștină și tradițiile populare, păstrate mai ales în mediul rural. Ritualurile pascale încep încă din Săptămâna Mare și continuă până după ziua de Paște.

Vopsirea ouălor – simbolul vieții și al Învierii

Una dintre cele mai cunoscute tradiții românești este vopsirea ouălor, de obicei în Joia Mare.

Ouăle roșii simbolizează sângele lui Hristos și viața nouă. În multe zone din România se păstrează și obiceiul încondeierii ouălor, mai ales în Bucovina și Maramureș. Modelele sunt realizate cu ceară și culori naturale și includ simboluri precum:

soarele

crucea

spicul de grâu

frunza

spirala vieții

Aceste modele au atât semnificații creștine, cât și simboluri foarte vechi, precreștine.

Preparatele tradiționale de Paște

Masa de Paște este bogată și plină de simboluri. După perioada lungă de post, familiile se reunesc pentru a sărbători împreună.

Printre preparatele tradiționale se numără:

Pasca – un cozonac rotund cu brânză dulce și stafide, decorat adesea cu o cruce din aluat.

Cozonacul – desertul festiv nelipsit de la marile sărbători.

Friptura de miel – simbol al sacrificiului lui Hristos, „Mielul lui Dumnezeu".

Drob de miel – preparat din organe de miel, verdețuri și ouă.

Ouăle roșii – care se ciocnesc după formula tradițională: „Hristos a înviat!" – „Adevărat a înviat!"

Noaptea Învierii

Momentul central al sărbătorii este slujba de Înviere, care are loc în noaptea dintre sâmbătă și duminică. Credincioșii merg la biserică înainte de miezul nopții și primesc lumina sfântă.

Preotul rostește vestea Învierii, iar credincioșii răspund:

„Hristos a înviat!”

„Adevărat a înviat!”

Oamenii duc lumina acasă și, după tradiție, fac semnul crucii cu flacăra pe pragul ușii sau pe grindă pentru protecția casei.

Obiceiuri și credințe populare

În multe regiuni ale țării există și tradiții locale:

În unele sate, oamenii se spală pe față cu apă în care se află un ou roșu și un bănuț , pentru sănătate și prosperitate.

În Transilvania există obiceiul stropitului fetelor în a doua zi de Paște, practicat mai ales de comunitățile maghiare și săsești.

În anumite zone se crede că prima persoană care intră în casă în dimineața de Paște trebuie să fie bărbat, pentru noroc.

Paștele – o sărbătoare a familiei și a speranței

Pentru români, Paștele nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și un moment de reunire a familiei, de iertare și de reînnoire sufletească. Tradițiile transmise din generație în generație păstrează vie legătura dintre credință, cultură și identitatea românească.

Astfel, Paștele ortodox rămâne una dintre cele mai frumoase și mai profunde sărbători din calendarul românesc. ✨