Liceele “Anghel Saligny” și “Henry Coandă” se mută între ele

Din 2026, e foarte posibil ca Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” (fostul Liceu 5) să se mute de pe strada Vasile Alecsandri pe strada Condorilor, iar în locul său să vină Liceul Teoretic ”Henri Coandă” (legendarul IRAV), care a fost mereu lângă actualul AEROSTAR.

Costul acestei permutări este de aproape 130 milioane de lei, peste 20 de milioane euro, o investiție europeană PNRR numită ”Consorțiul regional pentru învățământ dual și dezvoltare durabilă Bacău”. Condiția este ca Bacăul să câștige competiția de proiecte cu județele Iași și Suceava, care vor cam același lucru. Să sperăm că potența politică de lobby a politicienilor băcăuani va avea succes, și nu vom avea încă o dezamăgire precum multe altele ce ne-au tras înspre coada Moldovei! La fel de bine este că și Consiliul Județean, și Primăria Bacău – dimpreună cu consiliile lor -, s-au pus de acord, iar liceele vizate (cu acordul Inspectoratului Școlar Județean) nu au ridicat obiecții.

Un minicartier pentru specialiștii de mâine

Proiectul ”Dezvoltare campus integrat pentru învățământ dual în municipiul Bacău” are ca scop creșterea calității formării profesionale a elevilor și studenților din Regiunea Nord-Est, atât prin creșterea numărului de calificări și competențe adaptate nevoilor pieței muncii, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevi și studenți. Campusul va cuprinde: infrastructură pentru pregătirea profesională a elevilor și a studenților (ateliere, laboratoare, expoziții etc), infrastructură socială pentru elevi și studenți (spații cazare și masă, terenuri de sport etc). Campusul va fi echipat pentru ateliere digitale, pe baza unui concept de digitalizare adaptat profilului liceelor și instituțiilor de învățământ superior de stat acreditate care au programe de studii științe inginerești sau din domenii prioritare de dezvoltare a României. Din structura Consorțiului, alături de Primăria municipiului Bacău, mai fac parte: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău, Colegiul „N. V. Karpen” Bacău, Consiliul Județean Bacău, S.C. Aerostar S.A. Bacău, S.C. Sudometal S.R.L. Bacău.

Consorțiul va acţiona în vederea atingerii următoarelor obiective de dezvoltare:

Asigurarea standardelor de calitate ale proceselor educative și conectarea acestora cu cele europene/internaționale;

Creșterea calității educației preuniversitare și universitare prin raportarea la economia viitorului și, implicit, la formarea acelor competențe care o vor susține (norme europene – creativitate, dezvoltare antreprenorială și personală, gândire critică etc);

Introducerea în programele de învățare formale a cursurilor formatoare de abilități personale și interpersonale;

Îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la educație în toate formele ei;

Conectarea structurilor educaționale cu cele profesionale;

Dezvoltarea unei oferte curriculare interinstituțională care dezvoltă competențe transversale;

Crearea unor infrastructuri educaționale (poli de cercetare) care să faciliteze dezvoltarea unor activități interdisciplinare.

Universitatea ”Vasile Alecsandri” e fruntea moderizării

Șansele de realizare sunt mari datorită faptului că lider de proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, instituție cu experiență în gestionarea unor proiecte de anvergură în educație. Președintele Senatului universității băcăuane, Valentin Nedeff, sublinează necesitatea finanțării de către stat a instruirii elevilor și studenților, prin alocarea de sume mai mari în domeniul învățământului dual. Consorțiul regional pentru învățământ dual și dezvoltare durabilă Bacău, al cărui lider este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, își propune să contribuie la dezvoltarea educației și formării profesionale inițiale în sistem dual în domeniile mecanică, electromecanică, mecatronică și robotică și inginerie industrială.

”De 15 ani, Universitatea noastră are proiecte foarte bune ce au legătură cu piața muncii, oferă variante în folosul tinerilor, dar a lipsit această legătură reală și complexă între învățământ, firme și administrație. Noi o vom duce la capăt și vom oferi calificare, locuri de muncă absolvenților noștri. Cred că și partenerii ne vor ajuta, pentru că împreună reușim să readucem în Bacău Industrie, adică producție, dezvoltare!”

prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff, președintele Senatului Universității ”Vasile Alecandri”

”Pentru noi, interesul elevilor este pe primul, al doilea și pe al treilea plan. Sunt proiecte și așteptăm să vedem cum cum vor deveni realitate, dar eu și colegii mei bine pregătiți vom fi gata să dăruim învățătură. Suntem un liceu foarte bine dotat, cu clase în care există table inteligente care sunt cu adevărat folosite de profesori pentru a ajuta elevii. Avem laboratoare și cabinete cu aparatură modernă, investiții importante pentru educație, care ar fi păcat să se piardă. Sunt convinsă că se vor găsi soluții pentru ca mutarea să fie în folosul numai și numai în favoarea elevilor noștri, pentru că – de exemplu – ar fi aberant să scoți tablele inteligente din pereți și să le muți, atâta vreme cât am înțeles că și la Liceul ”A. Saligny” sunt astfel de dotări. Dacă nu sunt suficiente, le vom completa, pentru că e nevoie și de filologi sau specialiști în științele naturii în viitor!”

Monica A. Bortoș, director Liceul teoretic ”Henri Coandă”

”Nu am făcut un exercițiu practic în ceea ce privește mutarea locației noastre. Dar cred că ar fi benefică pentru elevi, pentru viitorul lor, pentru că le va oferi șansa unei pregătiri mai complete, aplicate, în colaborare cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” și firmele puternice din Bacău. Noi avem o impresionantă bază de pregătire profesională, ateliere și laboratoare, dar sunt convinsă că le vom păstra și îmbunătăți, în primul rând cu ajutorul firmelor partenere, dar și cu finanțarea administrației județene și locale. Suntem importanți și puternici ca școală ce oferă profesii de viitor, oferim șanse reale în profesii căutate, așa că nu ne sperie nicio schimbare!”

Nona Irimia, director Liceu Tehnologic ”Anghel Saligny”

„Ne propunem să susținem și să promovăm învățământul tehnic românesc, dar și dezvoltarea și dotarea unui campus profesional integrat, liceal și universitar care să deservească deopotrivă învățământul dual preuniversitar și universitar tehnic. Timpurile prezente demonstrează, clar și fără echivoc, că avem un deficit de resursă umană specializată în domenii de activitate esențiale pentru buna funcționare a comunității, cauzat – în principal – de lipsa școlilor profesionale capabile să pregătească tineri specializați pe meserii. Astfel, ca răspuns la această problemă sistemică, ne propunem revitalizarea învățământului profesional și tehnic, (…) o oportunitate de neratat pentru tinerii băcăuani, dar și asigurarea forței de muncă pentru mediul local de afaceri.”

Valentin Ivancea, președinte CJ Bacău

”Am facut toate eforturile necesare pentru a aduce în Bacău finanțarea pentru un campus european pentru învățământ dual. Acum este in ultima etapă de validare la nivel de Guvern, unde concurăm cu Iași și Suceava. Ar fi ilogic să se finanțeze două campusuri regionale în județe învecinate. Cred că Bacăul, cu istoricul industrial, dar și cu actualii lideri de industrie, este locul ideal pentru un astfel de campus care să educe generații întregi pentru meseriile viitorului.”

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, primarul municipiului Bacău

Proiectul construirii unui campus pentru învățământul preuniversitar – prin intermediul colaborării în cadrul Clusterului pentru educație dintre Consiliul Județean Bacău, Consiliul Local Bacău, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Aerostar și alți reprezentanți ai mediului privat – constituie oportunitatea consolidării și potențării învățământului tehnic, mai ales că vremurile actuale arată o nevoie acută de forță de muncă calificată. Interesul crescut pentru o astfel de reușită a primat: de aceea s-a ales soluția schimbării sediilor juridice, respectiv a locațiilor în care elevii celor două unități de învățământ implicate învață sau fac practică (odată ce proiectul ar fi aprobat), cu respectarea prevederilor legale, care să nu afecteze procesul didactic.

Anca Maria Egarmin, inspector general ISJ Bacău

Practică garantată la AEROSTAR

Firma băcăuană organizează împreună cu unitățile de învățământ, stagiile de pregătire practică a elevilor și pregătirea practică (laborator tehnologic și instruire practică) din modulele de specialitate, în conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual; Participă la elaborarea CDL-urilor; Asigură din contribuția proprie contravaloarea burselor acordate elevilor și studenților, a echipamentelor de protecție a muncii, a asigurarilor de răspundere civilă, precum și a serviciilor de medicina muncii.

„Anghel Saligny” are deja învățământ dual

Liceul are profil tehni c în domeniile: construcţii, instalaţii şi lucrări publice, mecanică, industrie textilă şi pielărie, fabricarea produselor din lemn şi profil servicii, domeniul turism şi alimentaţie. Învăţământul profesional oferă pregătire în meseriile: mecanic, construcţii, instalaţii şi lucrări publice, fabricarea produselor din lemn, industrie textilă şi pielărie. Învățământul dual califică elevii ca Operator mașini cu comandă numerică și Lăcătuș construcții structuri aeronave. De partea cealaltă, Liceul Henri Coandă are exclusiv domernii teoretice: Științe ale Naturii , Limba română, Științe Sociale și Filologie.