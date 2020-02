Guralivi cu sau fără motiv pe tema „penalilor”, liberalii dovedesc în trei luni de când sunt la putere că integritatea celor cocoţaţi în funcţii publice este vorbă goală pentru ei.

Ultimul exemplu este profesorul Ion Balcan, numit inspector școlar ajunct, deşi are o condamnare definitivă de un an și jumătate cu suspendare pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, plus 60 de zile de muncă în folosul comunității și o perioadă de probațiune și reeducare socială care include vizite periodice la Poliţie.

Pus în faţa dovezilor de netăgăduit, membrul PNL Bacău a descoperit foarte târziu că este penibil să ocupe postul pus pe tavă de şefii lui de partid, însă se plânge public de „atacuri” în faţa dezvăluirilor despre aventurile sale bahice de la volan. Iar grija lui cea mare este să nu păteze obrazul colegilor săi liberali.

Ion Balcan îşi trădează limitarea ca om şi ca politician regretând doar că nu şi-a mărturisit starea de „penal” înainte de a primi funcţia, deşi este de-a dreptul aberant să conduci educaţia băcăuană în timp ce ispăşeşti o pedeapsă.

Noi, membri PSD Bacău, nu suntem „adversarii” neonorabilului profesor Balcan pentru că nu vrem să avem de-a face în politica locală şi naţională cu indivizi condamnaţi definitiv. Este treaba conducerii PNL dacă, în numele vechilor prietenii, numeşte astfel de personaje în fruntea instituţiilor de Stat.

Oare aceasta este „depesedizarea” despre care vorbea demisul Ludovic Întâiul? Dat fiind că la PNL se poate orice, să nu ne mirăm dacă vom vedea numele liberalului băcăuan pe listele de la parlamentare. Pentru că, nu-i aşa?, cine se aseamănă se adună… la Bucureşti.

Comunicat de presă

Oragnizația PSD Bacău