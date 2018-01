– el mai avea un dosar penal pentru conducere fără permis Bărbatul de 32 ani, din comuna Letea Veche, care a surprins şi accidentat mortal, la sfârşitul săptămânii trecute, un localnic de 56 de ani, care ar fi ieşit cu bicicleta în drumul comunal 87, din satul Siretu, fără să-i acorde prioritate autoturismului, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Șoferul a fost reţinut de poliţişti, după ce în urma verificărilor s-a constatat că nu avea permis de conducere. Acesta mai avea deja un dosar penal pentru aceeaşi faptă, fiind prins în cursul anului trecut la volan fără să aibă carnet. Acum el este cercetat pentru ucidere din culpă şi conducere fără permis. 0 SHARES Share Tweet

