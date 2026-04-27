Garda de Mediu descoperă că vântul ridică praful de pe străzi și transmite „regrete” pentru fenomen

Episodul de vânt puternic care a lovit județul Bacău duminică, 26 aprilie, pare să fi produs nu doar pagube materiale, ci și o revelație instituțională: vântul ridică praful de pe străzi.

Cel puțin aceasta este concluzia care reiese dintr-o postare a Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău, instituția anunțând că „își exprimă regretul pentru pagubele create de vântul sever”, în condițiile în care rafalele au ajuns la 70–90 km/h, iar județul s-a aflat sub avertizare meteorologică de cod portocaliu.

Potrivit comisarilor de mediu, rafalele au scos în evidență o „vulnerabilitate majoră a mediului urban”: praful de pe străzi, care a fost ridicat în aer. Garda de Mediu a explicat că depășirile indicatorilor de poluare a aerului în municipiile Bacău și Onești sunt cauzate de acest praf nesalubrizat.

Instituția a ținut să precizeze și riscurile medicale ale fenomenului, arătând că inhalarea particulelor de praf poate provoca iritații, inflamații, agravarea bolilor respiratorii sau cardiovasculare, categoriile cele mai vulnerabile fiind copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni cronice.

În consecință, Garda de Mediu a făcut un apel „ferm și constructiv” către administrațiile locale să respecte graficele de măturare și spălare a străzilor, subliniind că salubrizarea nu ar trebui să rămână doar pe hârtie.

De asemenea, proprietarii de terenuri au fost reamintiți că au obligația legală de a-și întreține suprafețele pentru a nu deveni surse de praf la fiecare rafală de vânt.

Mesajul instituției s-a încheiat cu un îndemn către cetățeni să semnaleze situațiile în care normele de curățenie nu sunt respectate și să distribuie informația, pentru „un aer curat”.

Pe scurt, dacă bate vântul și se ridică praful, problema există. Dacă nu bate vântul, ea probabil rămâne la sol.