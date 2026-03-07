Lecții despre respect și siguranță: Polițiștii au discutat cu elevii din Nicolae Bălcescu despre bullying, violență și reguli de circulație

Într-o dimineață de martie, liniștea obișnuită a claselor din comuna Nicolae Bălcescu a fost întreruptă de oaspeți speciali. Polițiștii de la Biroul Siguranță Școlară, alături de specialiști din Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității și de la poliția rutieră, au venit să stea de vorbă cu elevii despre problemele cu care se pot confrunta zi de zi: bullying, violență și siguranța pe drumurile publice.

Întâlnirea a avut loc pe 5 martie și a cuprins toate cele trei unități de învățământ din comună. În total, polițiștii au organizat 14 activități educativ-informative desfășurate direct în timpul orelor de curs, la clasele din ciclul primar și gimnazial.

În bănci, curiozitatea a înlocuit pentru câteva zeci de minute rutina lecțiilor. Elevii au ascultat explicații, au pus întrebări și au participat la discuții interactive despre ce înseamnă un comportament responsabil și cum pot evita situațiile periculoase.

Polițiștii le-au vorbit copiilor despre consecințele bullying-ului și ale violenței, explicându-le că astfel de comportamente nu sunt doar greșite moral, ci pot avea și urmări legale. Au fost abordate și exemple concrete de fapte contravenționale sau penale întâlnite frecvent în mediul școlar, precum agresiunile fizice, amenințările sau hărțuirea.

Un alt subiect important a fost siguranța rutieră. Elevii au primit recomandări despre cum trebuie să circule corect ca pietoni sau bicicliști și cum pot evita accidentele atunci când se deplasează spre școală sau spre casă.

În total, 241 de elevi au participat la aceste sesiuni, fiind sprijiniți de cadrele didactice care au urmărit discuțiile și au completat explicațiile oferite de polițiști. Mesajul principal transmis copiilor a fost unul simplu: respectul reciproc și comunicarea nonviolentă sunt esențiale pentru un mediu școlar sigur.

Pentru polițiști, astfel de întâlniri sunt o parte importantă a activităților de prevenire. Ideea este ca elevii să înțeleagă din timp care sunt riscurile și cum pot reacționa atunci când se confruntă cu situații de conflict sau pericol.

În același context, reprezentanții Poliției Române le-au reamintit elevilor, profesorilor și părinților că există și o linie telefonică de suport psihologic dedicată problemelor din mediul școlar. Serviciul SCHOOLHUB, lansat în parteneriat cu Asociația „Happy Minds”, poate fi apelat gratuit la numărul 0374 078 078.

Linia este destinată elevilor, părinților și profesorilor care se confruntă cu situații de bullying, violență fizică sau alte forme de abuz. Dacă, în urma apelului, psihologii constată că situația ține de competența poliției, informațiile sunt transmise către structurile teritoriale de siguranță școlară.

Pentru copiii din Nicolae Bălcescu, întâlnirea cu polițiștii a fost mai mult decât o simplă lecție. A fost un dialog despre responsabilitate, despre curajul de a spune „nu” violenței și despre importanța unor alegeri corecte — în clasă, pe stradă și în viața de zi cu zi.