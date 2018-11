La ce te gândești prima dată când spui „Las Vegas”? La jocuri de noroc? La bogăție? La căsătoriile și divorțurile „la minut” ale noncorformiștilor? La strălucire? Privit din cosmos, Las Vegas-ul este cel mai strălucitor oraș de pe Tera. Privit de pe Pământ, este de-a dreptul orbitor. Ți se taie răsuflarea când ajungi pentru prima oară în acest paradis ridicat în mijlocul deșertului.

Ei bine, dacă treceai pe-acolo într-o viață anterioară, pe la mijlocul anilor 1800, nu găseai mare lucru. Doar niște case modeste ale mormonilor, multe dintre ele abandonate. „Fortul” avea să se transforme în metropola de astăzi grație unor măsuri luate în câțiva ani de referință de cei care au fost la conducerea administrativă a locului:

1905 – într-o perioadă în care pentru America era o prioritate absolută construirea de căi ferate, Las Vegas a devenit un centru feroviar, fiind conectat cu San Pedro, Los Angeles și Salt Lake City. Acest lucru a favorizat creșterea exponențială a comerțului și, implicit, a visteriei „municipalității”

1911 – Las Vegas a devenit oraș

1931 – În anul 1910, statul Nevada scosese gamblingul în afara legii, dar, treptat, crima organizată a prins rădăcini în Las Vegas și a reușit să facă un „lobby” suficient de convingător încât autoritățile de acolo să legalizeze din nou jocurile de noroc în 1931. Orașul a devenit un adevărat magnet nu numai pentru jucătorii din America, ci pentru jucătorii din întreaga lumea. Vestea s-a răspândit rapid în toate zările. Infrastructura era încă deficitară, dar problema se va rezolva în câțiva ani.

În același an încep lucrările la construcția barajul Hoover Dam, care atrag sute de muncitori în zonă. O dată terminat (în 1936), barajul asigură apa atât de necesară în mijlocul deșertului, dar și energia electrică. S-au creat condițiile ca oameni diveșri din zone diverse să vină și să se stabilească aici.

Pe Fremont Street, singura stradă asfaltată, se deschid cazinouri și cabareturi.

„Oraşul atomic”

1940 – Un alt punct de atracție, în anii 1940, a fost reprezentat de experimentele militare: peste 100 de bombe nucleare au fost detonate noaptea în deșertul Nevada, lumina produsă fiind vizibilă de la foarte mare distanță, de la ferestrele hotelurilor din Las Vegas. S-au tipărit chiar cărți poștale, în care Las Vegas era numit „Orașul Atomic”

1941 – se deschid noi cazinouri, multe mergând pe tema „Old West” („Vechiul Vest”), care avusese succes pe Fremont Street.

Primul hotel internațional

1946 – după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, în Las Vegas s-a construit primul hotel internațional, Flamingo. El aparținea gangsterului Bugsy Siegel, care s-a asociat cu gangsterul Meyer Lansky, a cărui principală îndeletnicire era traficul de droguri. La ceremonia de deschidere, programată de Crăciun, au luat parte numeroase celebrități ale vremii.

Siegel a fost ucis în 1947, dar viziunea sa a fost dusă mai departe. Între 1950 și 1960, mafia a construit hotelurile cu cazino Sahara, The Sands, The New Frontier, the Riviera. În dezvoltarea orașului au fost investiți banii crimei organizate, cu cei ai investitorilor respectabili – bănci de pe Wall Street, fonduri de pensii, Biserica Mormonă. Turiștii au invadat locul – 8 milioane până în 1954 – atrași de artiști precum Frank Sinatra, Dean Martin sau Elvis Presley, ca și de „păcănele” și de mesele de joc.

1966 – Howard Hughes, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, s-a cazat într-un penthhouse din Desert Inn și nu a mai vrut să plece. Decât să fie dat afară, a preferat să cumpere hotelul. A mai cumpărat și alte hoteluri, plătind în total 300 de milioane de dolari.

Cazinourile vechi au fost dinamitate

1989 – Steve Wyn, dezvoltator în serie de cazinouri, a deschis „The Mirage”, în primul mega-hotel al orașului. Treptat, vechile cazinouri au fost dinamitate pentru a face loc noilor stabilimente, unor masive complexe arhitecturale care imitau construcții din Roma, Egipt, Paris, Veneția sau New York.

Vrei să ajungi Las Vegas? O idee ar fi câștigi bani de drum jucând la cazinouri online precum Fortuna Casino. Dacă reușești, e un semn că poți da marea lovitură în „Orașul Luminilor”.