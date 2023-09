Lansarea picturii murale “ONGoiNG Movemеnt Bacău”

Marți, 5 septembrie, la ora 18:00, în curtea Colegiului Economic „Ion Ghica”, va avea loc lansarea picturii murale intitulate “ONGoiNG Movemеnt Bacău”, realizată de către artiștii de la Zidart. Această pictură murală se dorește a fi un simbol al implicării și colaborării dintre artă și societatea civilă locală.

Un moment deosebit al evenimentului va fi prezentarea poveștii din spatele acestei lucrări unice, direct de la artistul responsabil pentru creația sa, Monk Ink. Acesta va oferi o perspectivă în profunzime asupra inspirației și semnificației artei sale, precum și a modului în care poate influența comunitatea și societatea în ansamblu.

Pe lângă această prezentare artistică, evenimentul va găzdui reprezentanți din sectorul non-guvernamental, mediul de afaceri și instituțiile locale bacăuane. Acești participanți vor avea ocazia de a discuta despre modurile în care pot contribui împreună la dezvoltarea județului Bacău, promovând astfel o colaborare constructivă și sinergică în beneficiul comunității.

Acest eveniment face parte din proiectul “ONG Bacau – Zoom In / Zoom Out”, desfășurat de Asociația Romanian Youth Movement for Democracy, în parteneriat cu Fundația Comunitară Bacău, și cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.