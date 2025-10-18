Lansare oficială a Concursului de idei „re:START BACĂU – Revitalizarea centrului Municipiului Bacău”

Filiala Teritorială Bacău–Neamț a Ordinului Arhitecților din România (OAR), în calitate de organizator, anunță oficial lansarea Concursului de idei „re:START BACĂU – Revitalizarea centrului Municipiului Bacău”, desfășurat cu girul Ordinului Arhitecților din România și în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău.

Concursul de idei reprezintă o procedură profesională de testare conceptuală, menită să exploreze diverse abordări urbanistice și arhitecturale pentru o temă dată, fără intenția imediată de implementare a rezultatelor.

Scopul proiectului re:START BACĂU este de a premia cele mai valoroase viziuni și idei pentru revitalizarea centrului municipiului, oferind totodată o bază de reflecție și inspirație pentru elaborarea unei viitoare strategii de dezvoltare urbană a orașului.

Concursul invită arhitecții și urbaniștii să propună soluții conceptuale pentru redefinirea zonei centrale, prin crearea unui cadru urban accesibil, divers și vibrant, dedicat consumului și producției culturale. Se dorește ca rezultatele să reflecte identitatea locală, patrimoniul și tradițiile băcăuane, în armonie cu aspirațiile unei generații tinere, conectate la tendințele europene și globale.

Totodată, concursul vizează recalibrarea statutului reperelor existente și reconfigurarea relațiilor spațiale dintre acestea, printr-o amenajare unitară a spațiilor rezultate în urma sistematizărilor urbane din perioada comunistă.

Proiectul include două obiective majore:

Redefinirea ansamblului centrului municipiului Bacău, cu accent pe reconectarea funcțională și simbolică a zonelor componente. Reconfigurarea spațiului din vecinătatea Parcului Catedralei, prin propunerea unui nou tip de spațiu public / dotare cultural-comunitară cu spații verzi, capabil să reactiveze viața urbană a centrului.

PREMIILE ACORDATE

Premiul Contravaloare Locul I 3.100 EURO Locul II 3.000 EURO Locul III 2.900 EURO Mențiune (Locul IV) 600 EURO Mențiune (Locul V) 600 EURO Mențiune (Locul VI) 600 EURO

JURIUL CONCURSULUI

arh. Irina Niculescu

arh. Diana Marin – Reprezentant al Primăriei Municipiului Bacău, arhitect-șef

arh. Dan Ababei – Reprezentant al Filialei Teritoriale Bacău–Neamț a OAR, președinte

arh. Ștefan Ghenciulescu

arh. Octav Olănescu

arh. Tudor Elian

arh. Alexandru Răuță

Prin acest concurs, Filiala Teritorială Bacău–Neamț a OAR și Primăria Municipiului Bacău își propun să stimuleze dezbaterea profesională și să încurajeze gândirea creativă în planificarea urbană, deschizând drumul către un centru al orașului Bacău reimaginat, dinamic și integrator.