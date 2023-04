La un an de la terminarea epidemiei, ISJ a împărțit 7 milioane de măști în școlile din județ.

Ați citit bine: 7 milioane de măști chirurgicale au fost împărțite în școlile și liceele din județ la începutul acestei luni, la mai bine de un an de zile după ce s-a încheiat pandemia.

Cadrele didactice au fost luate prin surprindere, iar unele s-au speriat, neștiind ce se întâmplă, ce e cu această alocare imensă de măști și materiale dezinfectante. Pentru că, pe lângă cele peste 7 milioane de măști, au fost achiziționate și împărțite 77.000 de prosoape din hârtie, 51 de tone de dezinfectant pentru igienizare, 1.100 de dispensere pentru prosoape din hârtie, 36 de tone de săpun lichid. Urmează să se achiziționeze 50 de tone de dezinfectant de mâini, 39 de tone de dezinfectant pentru igienizarea/dezinfectarea obiectelor mici și a suprafețelor, 4.000 de dispensere convenționale pentru dezinfectant/săpun lichid și 553 de stații de igienizare.

Costul: 13 milioane de lei

Costul tuturor acestor materiale a fost de 13.117.491 lei, finanțarea fiind asigurată în proporție de 100% de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Partea bună este că nu ne-a costat nimic. O altă parte bună este că marea parte a celor cumpărate sunt de folos în școli și în afara pandemiei. Rămâne, însă, panica indusă de împărțirea celor 7 milioane de măști în 86 de unități școlare.

Doi ani și ceva

Toate aceste lucruri ar fi fost binevenite la începutul pandemiei, în 2020. Atunci, însă, știm că a fost o criză generală de astfel de materiale. Totuși, ISJ a reușit să depună proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Bacău” in decembrie 2020.

A trecut, insa, un an pana cand proiectul a fost declarat admis, in noiembrie 2021 si inca jumatate de an pana in 23 iunie 2022, cand a fost semnata finantarea. Deja, insa, din februarie 2022, pandemia se fasaise teribil, mai ales ca urmare a Razboiului din Ucraina iar obligativitatea purtarii mastilor a fost scoasa. Contractul s-a semnat in iunie 2022, dar procedurile de achizitie au inceput in noiembrie.

Cauza întârzierii: birocrația

ISJ susține că o mare parte a acestor întârzieri sunt urmare a birocrației. “Înainte de derularea procedurilor de achiziție fost necesară finalizarea procedurilor de modificare a membrilor echipei de implementare proiect și aprobarea notificărilor aferente; a fost necesară finalizarea procedurilor de notificare a Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare privind schimbarea structurii rețelei școlare din comunele Corbasca și Dofteana și aprobarea modificărilor intervenite prin act adițional în cadrul cererii de finanțare; a fost necesară întocmirea specificațiilor tehnice aferente produselor și echipamentelor sanitare, ce s-a realizat cu dificultate, având în vedere faptul că până la semnarea contractului de finanțare și demararea activităților propuse prin acest proiect, achiziționarea acestui tip de produse nu se încadra în desfășurarea curentă a activităților de achiziții specifice ISJ“, a declarat inspectorulșcolar general Ana-Maria Egarmin.

în plus, produsele prevăzute a fi achiziționate în proiect (materialele și echipamentele sanitare și de dezinfecție) sunt reglementate de prevederi speciale emise de Ministerul Sănătății și conțin standarde de calitate adoptate la nivel european; acest lucru a necesitat alocarea unui timp suplimentar pentru aprofundarea acestor aspecte și întocmirea fișelor cu specificații tehnice.

Alte probleme

Inspectorul general spune că au fost înregistrate frecvente solicitări de clarificări și contestații ce au determinat suspendarea anumitor proceduri până la emiterea deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Alte probleme țin de necesitatea reluării anumitor proceduri de achiziții, ca urmare a prezentării de oferte neconforme/inacceptabile sau ca urmare a identificării nevoii de revizuire a documentației de atribuire. Deși termenele de livrare a produselor achiziționate prevăzute în cadrul contractelor de furnizare variază de la două la patru zile, emiterea ordinelor de livrare a fost determinată de alocarea întârziată a fondurilor necesare de către Ministerul Educației pentru efectuarea plăților către furnizori.

Concluzie

A fost nevoie de doi ani pentru semnarea contractelor și nu toate materialele au ajuns în școli. Încă mai trebuie achiziționate o serie de lucruri deși s-au împlinit aproape doi ani și patru luni de la depunerea proiectului. Nici nu vrem să ne imaginăm ce s-ar putea întâmpla într-un caz mult mai dramatic.

Ce se împarte în școli

– dezinfectant pentru igienizare/dezinfectare de suprafețe/pardoseli: 51.600 litri (achiziție finalizată și livrată către școli);

– dispensere pentru prosoape din hârtie: 1.156 bucăți (achiziție finalizată și livrată către școli);

– mască de protecție chirurgicală (de unică folosință): 7.058.360 bucăți (achiziție finalizată și livrată către școli);

– săpun lichid: 36.100 litri (achiziție finalizată și livrată către școli);

– prosoape din hârtie: 77.920 bucăți (achiziție finalizată și în curs de livrare către școli);

– dezinfectant de mâini: 50.230 litri (achiziție în curs de derulare);

– dezinfectant pentru igienizarea/dezinfectarea obiectelor mici și a suprafețelor: 39.360 litri (achiziție în curs de derulare);

– dispenser convențional pentru dezinfectant/săpun lichid: 4.113 bucăți (achiziție în curs de derulare);

– stație de igienizare: 553 bucăți (achiziție în curs de derulare).