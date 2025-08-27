Am simțit nevoia să vă împărtășesc câteva impresii proaspete dintr-o vizită de weekend la Slănic Moldova, mai ales că particip și la concursul de pe pagina Facebook Deșteptarea, organizat de Hotelul Perla Moldovei. După o lungă pauză, am revenit în stațiune cu un amestec de curiozitate și nostalgie, întrebându-mă dacă lucrurile s-au schimbat în bine. Am avut noroc de o vreme plăcută, nu foarte caldă, dar numai bună pentru plimbări, iar ceea ce am găsit acolo m-a surprins în mod pozitiv.

Stațiunea era plină de turiști, semn că interesul pentru Slănic Moldova nu a scăzut. Mai mult decât atât, am remarcat curățenia exemplară a locului. Desigur, cine caută cu ochi critic poate descoperi mici nereguli, dar, per ansamblu, aspectul era mult peste ceea ce întâlnim, de pildă, în Bacău. Am tras cu urechea la discuțiile unor turiști și am fost încântat să aud aprecieri sincere, semn că experiența lor a fost una reușită.

Unul dintre punctele care m-au impresionat a fost terasa renovată a Cazinoului. Atmosfera de acolo este cochetă și primitoare, locul perfect pentru o cafea savurată în tihnă. Este un detaliu care dă farmec stațiunii și o face mai atractivă pentru vizitatori. Pe de altă parte, mi-ar fi plăcut să ajung și la Păstrăvărie, dar m-am lovit de o situație ciudată: accesul auto era interzis în parcarea de acolo, deși zona este foarte frumos amenajată.

Am remarcat și o schimbare semnificativă la Cascadă, unde spațiul fostului târg de suveniruri a fost transformat. În locul tarabelor improvizate au apărut restaurante, iar chioșcurile de amintiri au fost mutate pe marginea drumului. Această reconfigurare a zonei aduce un aer mai ordonat și civilizat, chiar dacă farmecul bazarului de altădată se simte acum mai discret.

Un detaliu care mi-a rămas în minte este numărul mare de pisici pe care le-am întâlnit prin stațiune. Multe dintre ele nu se sfiau să se apropie de turiști sau de mesele de pe terase, iar reacția oamenilor era mai degrabă binevoitoare. Parcă aceste prezențe discrete adaugă o notă de viață și familiaritate locului.

Per ansamblu, vizita mea la Slănic Moldova a fost o experiență plăcută și revigorantă. Mi-a dat sentimentul că stațiunea renaște treptat și că are potențialul de a redeveni o destinație de prim rang. Cu siguranță voi reveni, poate chiar mai curând decât mi-am propus, convins fiind că locul acesta merită redescoperit din nou și din nou.

Cu respect,

Un cetățean din Bacău

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!