La datorie de Sărbători. Recomandările autorităților pentru această perioadă

De Sărbătoarea Nașterii Domnului, în perioada 24-28 decembrie a.c., structurile de arme din județul Bacău sunt la datorie pentru siguranța, ordinea și liniștea publică, pentru ca cetățenii să se bucure în linişte de sărbătoarea Crăciunului.

Peste 1000 de polițiști din cadrul structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Bacău de ordine publică, rutieră, arme, explozivi şi substanţe periculoase, investigare a criminalităţii economice, acţiuni speciale şi investigaţii criminale vor acţiona zilnic şi vor fi alături de cetăţeni în vederea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică.

În medie zilnic, peste 200 de poliţişti vor acţiona pentru apărarea patrimoniului public şi privat, în județul Bacău, atât în mediul urban, cât și în cel rural. În această perioadă, polițiștii vor fi prezenți în zonele aglomerate unde acționează pentru prevenirea furturilor, în special a celor din auto, genți și buzunare.

O atenție deosebită este acordată traficului rutier astfel că, în perioada acestor sărbători, aproape 200 de polițiști cu atribuții pe linie rutieră vor acționa pentru prevenirea accidentelor și monitorizarea traficului rutier.

Pentru combaterea excesului de viteză pe drumurile publice, unul dintre principalii factori generatori ai accidentelor rutiere cu consecințe grave, în cadrul acțiunilor vor fi folosite și aparatele radar.

Tot în scop preventiv, vor fi efectuate testări cu aparatele din dotare, pentru depistarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța traficului rutier.

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase intensifică controalele, pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislaţiei privind obiectele pirotehnice. Din fericire, nu au fost înregistrate cazuri de accidentări ca urmare a folosirii unor articole pirotehnice, iar în cadrul acțiunilor preventive desfășurate până în prezent au fost indisponibilizate 5.177 de kg de articole pirotehnice.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al judeţului Bacău va acționa în această perioadă cu peste 300 de pompieri ce se vor afla în această perioadă la datorie, fiind pregătiţi să intervină prompt, cu tehnică şi mijloace adecvate, pentru gestionarea eficientă a tuturor situațiilor de urgență, pe fondul utilizării sporite a instalaţiilor electrice pentru iluminatul festiv, a surselor de încălzire și a focului deschis, acestea putând crește riscul producerii incendiilor.

Pompierii reamintesc tuturor faptul că respectarea regulilor de prevenire și vigilenţa fiecăruia dintre noi contribuie la protecţia comunității și la sărbători liniştite pentru noi toți!

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău va desfășura misiuni specifice pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în zona de competență teritorială a unității.

Jandarmii vor fi prezenți zilnic în mai multe localități, în special în zonele aglomerate, în proximitatea lăcașurilor de cult, a spațiilor comerciale, a zonelor de agrement și a locurilor unde sunt preconizate activități cu participare numeroasă. Misiunile vizează prevenirea și combaterea faptelor antisociale, menținerea ordinii publice și protejarea siguranței tuturor cetățenilor.

Acțiunile vor fi desfășurate atât independent, cât și în sistem integrat, în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și cu autoritățile locale, pentru gestionarea eficientă a situațiilor care pot apărea pe parcursul acestei perioade.

Un obiectiv prioritar îl reprezintă respectarea prevederilor legale privind regimul materialelor explozive și al articolelor pirotehnice.

În acest sens, vor fi intensificate activitățile de informare, verificare și control, pentru a preveni comercializarea și utilizarea neautorizată a acestor produse, care pot reprezenta un pericol major, în special pentru copii și tineri.

Reamintim că folosirea articolelor pirotehnice fără drept sau în afara condițiilor legale atrage răspunderea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.

Pentru ca liniștea și siguranța publică să nu fie tulburată în perioada sărbătorilor de iarnă, Inspectoratul de Jandarmi Județean ” Ștefan cel Mare” Bacău a suplimentat efectivele care vor acționa pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru siguranța turiștilor și a locuitorilor județului nostru.

Pentru ca tradițiile și datinile să fie respectate în condiții de siguranță, jandarmii vor desfășura misiuni atât în mediul urban, cât și în mediul rural, independent sau în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Vor fi intensificate patrulările zilnice în zonele aglomerate, locurile de agrement și pe traseele turistice, cu precădere în stațiunile Slănic Moldova și Târgu Ocna, unde ne așteptăm la un aflux crescut de vizitatori.

De asemenea, jandarmii care asigură paza și protecția instituțională la obiectivele din competență vor majoriza măsurile prevenitive pentru a evita producerea de incidente și pentru a interveni operativ, aplicând prevederile legale în situațiile în care acestea apar.

Recomandări pentru ca sărbătorile să vă găsească în siguranță, alături de cei dragi:

 Acordați o atenție deosebită copiilor, anturajului acestora, dar și modului în care își petrec timpul liber! Supravegheați-i cu atenție și explicați-le riscurile la care se expun dacă folosesc materiale pirotehnice!

 Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, mai ales atunci când vă aflați în locuri aglomerate, iar în magazine, nu vă lăsați geanta în coșul de cumpărături, la vedere, de unde poate fi sustrasă cu ușurință!

 Dacă plecați în călătorie, vă sfătuim să vă interesaţi asupra traseului ales, a condiţiilor meteo prognozate pentru zona tranzitată și nu vă transformați conturile de pe rețelele de socializare în surse de informații pentru infractori!

 Respectați regulile de circulație, adoptați o manieră preventivă de conducere și adaptați constant viteza la condițiile de drum și traffic!

 Folosiți doar instalaţiile electrice certificate si verificate!

 Evitați supraîncărcarea prizelor!

 Supravegheați permanent lumânările și sursele de foc!

 Amplasați pomul de Crăciun la distanță faţă de materiale inflamabile!

 Deconectați de la rețeaua de alimentare aparatele electrice neutilizate!

 Adoptați un comportament responsabil și civilizat în spațiul public!

 Evitați implicarea în conflicte sau situații care pot degenera!

 Nu achiziționați și nu utilizați articole pirotehnice din surse neautorizate!

 Acordați o atenție sporită copiilor și bunurilor personale!

 Respectați indicațiile și recomandările forțelor de ordine!

În cazul în care sunt victime sau martori ai unor fapte antisociale, cetățenii sunt rugați să solicite sprijinul jandarmilor aflați în apropiere, sau să apeleze Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Și în aceste zile de sărbătoare, structurile Ministerului Afacerilor Interne de la nivelul județului Bacău rămân alături de comunitate, cu profesionalism și responsabilitate, pentru ca minivacanța de Crăciun să fie petrecută în liniște și siguranță.

Colaborarea și responsabilitatea fiecăruia contribuie la un climat public civilizat și sigur.

Vă dorim tuturor sărbători binecuvântate, liniștite și un Crăciun Fericit alături de cei dragi!

Fie ca Nașterea Domnului să aducă liniște și pace în casele băcăuanilor și să umple inimile tuturor de bucurie!

Rămânem aproape pentru siguranța dumneavoastră!