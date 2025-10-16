La aniversarea a 35 de ani de la înființarea Centrului de Cultură, Ovidiu Ungureanu îl ”aduce acasă” pe George Apostu

Colecția de lucrări originale George Apostu, din patrimoniul centrului cultural băcăuan care îi poartă numele, se va îmbogăți în această toamnă cu ”Fructul Soarelui”, una dintre lucrările reprezentative ale sculptorului român, realizată în anii ’70, cu replici în țară și în străinătate. Artistul Ovidiu Ungureanu, manager al Centrului de Cultură ”George Apostu”, a făcut îndelungi demersuri pentru a ”aduce acasă”, a restaura și a repune în circuitul muzeal național și internațional această sculptură în metal, aflată în Costinești, într-o stare avansată de degradare.

Momentul va fi celebrat în 17 octombrie 2025, în cadrul evenimentului ”CelebrART”, la aniversarea a 35 de ani de la înființarea Centrului de Cultură ”George Apostu”.

În acest interviu, artistul Ovidiu Ungureanu ne explică de ce a decis să aducă în Bacău ”Fructul Soarelui”, dar și care este viziunea sa ca manager al Centrului de Cultură ”George Apostu”, după unsprezece luni în care s-a aflat la conducerea instituției.

Ovidiu Ungureanu, licențiat în management și absolvent al Facultății de Arte vizuale și Design, secția Foto – Video, a Universității Naționale de Arte ”George Enescu” din Iași, și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România –Filiala Bacău, Secția Multimedia, este inițatorul și / sau managerul cultural al unor proiecte dedicate artiștilor profesioniști (ex. Tabăra Internațională de Artă Tescani, 2018 – 2025, Tabăra de iarnă Pralea. Pictură, Fotografie, Film, 2016 – 2017 ș.a.m.d.) sau tinerilor creatori (ex. ”Camera obscură”, rezidență de artă fotografică, organizată în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași, Facultatea de Arte vizuale și Design, Secția Foto – Video).

Activitatea sa de cercetare culturală a avut ca rezultat filme documentare, filme de scurt metraj sau instalații video, dedicate memoriei unor personalități culturale băcăuane sau unor instituții de cultură din județul Bacău, precum ”Sufletul din daltă – George Apostu” (co-producător), ”Nicu Enea”(co-producător), ”Clipa în care lumea a spus DADA” (co-producător), ”Bacovia” (co-producător), ”Teatru Bacovia 70” (realizator film), ”Tescani – Interviuri de colecție și film” (producător) ș.a.m.d.

Ca artist vizual, a participat la expoziții personale sau de grup, din România, Bulgaria, Brazilia, Franța, Finlanda și Republica Moldova. Printre premiile obținute se numără Premiul pentru Fotografie (Bienala Internațională ”Ion Andreescu”, Buzău, 2018), Premiul pentru fotografie, la ”Saloanele Moldovei” (2019), Premiul Anualei Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Bacău (2020).

Laura Huiban: – Domnule Ovidiu Ungureanu, înainte de a fi manager, sunteți un artist vizual, implicat activ în mișcarea culturală națională și internațională. Cum se împacă astăzi cariera dumneavoastră de creator cu rolul de manager cultural?

Ovidiu Ungureanu: Propunerea de a fi manager interimar al Centrului de Cultură ”George Apostu”, pe care Ministerul Culturii mi-a adresat-o la sfârșitul anului 2024, a fost o onoare, pe care, ca artist vizual, am văzut-o și ca pe o dublă oportunitate. În primul rând, în momentul în care am decis să accept propunerea, am vizualizat oportunitatea de a continua, din postura de manager al Centrului de Cultură ”George Apostu”, misiunea asumată, din convingere, de mai mulți ani, de a veni mereu în sprijinul artiștilor contemporani naționali și internaționali și de a crea continuu, prin acțiunile și proiectele mele, un spațiu al dialogului și al inovării artistice.

De asemenea, responsabilitatea de a proteja moștenirea culturală Apostu, și, implicit, patrimonial cultural național, de a-i păstra memoria vie artistului băcăuan văzut în succesiunea lui Constantin Brâncuși, pentru a inspira noi generații de creatori, este pe cât de importantă, pe atât de provocatoare pentru un artist, chiar cu prețul ca activitatea sa artistică să nu mai fie mereu pe primul loc. Totuși, artistul vizual Ovidiu Ungureanu nu a avut de suferit în această perioadă, ba, dimpotrivă, a întâlnit noi oportunități de dialog profesional, care s-au materializat în proiecte artistice de care sunt mândru.

Laura Huiban: Care este proiectul personal la care țineți cel mai mult și pe care îl considerați definitoriu pentru traseul dumneavoastră artistic?

Ovidiu Ungureanu: Pentru mine, din motive aproape sentimentale, ca fost navigator maritim, proiectul fotografic ”Tur de confrerie”, realizat în parteneriat cu Muzeul Național al Marinei Române, la 55 de ani de la înființare, ocupă unul dintre primele locuri în minte și în inimă.

De asemenea, filmul ”Secretul Insulei Pin-Up”, primul film românesc de lung metraj SF, premiat la Boston, prezentat în cadrul festivalului TIFF – 2024, la care am fost co-producător, a fost o experiență profesională importantă. Este un proiect care a fost foarte apreciat și bine cotat în cinematografe, și e o bucurie că am făcut parte din echipa de producție.

Iar, în 2025, am deschis, la Galeria Romană București, expoziția-experiment ( fotografie, film și colaje ) ”La locul faptei – cu Ion Grigorescu”, o conexiune care a dus la o colaborare unică cu unul dintre cei mai importanți artiști contemporani români, Ion Grigorescu, avându-l ca invitat, în proiect, pe criticul de artă Erwin Kessler. Sunt întâlniri profesionale pe care mi le-am dorit și pentru care sunt recunoscător.

Ca băcăuan, țin foarte mult și la proiectul ”I-auzi corbii!”, o expoziție de fotografie, pe care am închinat-o poetului George Bacovia. Și care a avut vernisajul, în septembrie 2024, la Galeria de Artă ”Arcade 24”, din Bistrița.

Laura Huibana: Ați preluat conducerea Centrului de Cultură „George Apostu” într-un moment important, spre finalul anului 2024, în ajunul aniversării a 35 de ani de la înființarea instituției. Ce evenimente culturale de anvergură ați organizat, inițiat sau consolidat în această perioadă de câteva luni de directorat?

Ovidiu Ungureanu: În această perioadă, Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău a încheiat un număr impresionant de parteneriate cu cele mai prestigioase instituții de cultură, cu muzee și centre culturale internaționale, pentru spectacole, evenimente și expoziții, toate acestea vizând extinderea vizibilității instituției în mediul cultural național și internațional. Aceste colaborări au adus în prim-plan proiecte artistice și culturale de mare valoare, confirmând statutul Centrului ca pol al vieții culturale româneşti.

În doar câteva luni, Centrul de Cultură ”George Apostu” a reușit să aducă în fața publicului peste 15 expoziții de artă vizuală, peste 20 de concerte și recitaluri, conferințe, evenimente pentru tinere talente, evenimente din sfera artelor spectacolului, prin proiecte de teatru și dans contemporan.

Laura Huiban: Care considerați că este principalul atu al Centrului de Cultură ”George Apostu”, care v-a ajutat să aveți acest program cultural consistent, de când ați preluat mandatul?

Ovidiu Ungureanu: Am alături de mine o echipă de oameni dedicați, competenți și pasionați, care dau consistență fiecărui proiect.

Laura Huiban: Foarte multe voci, din Bacău, cel puțin, vorbesc despre faptul că, în ultimele luni, de când ați devenit manager al Centrului de Cultură ”George Apostu”, instituția s-a deschis foarte mult către comunitate, iar media de vârstă a beneficiarilor a scăzut, prin afluența de elevi și studenți. Aveți o strategie în acest sens?

Ovidiu Ungureanu: Am convingerea că instituția noastră trebuie să fie un spațiu viu, relevant și deschis dialogului cultural, pentru toate categoriile de vârstă. Iar garanția noastră pentru viitor sunt tinerii și elevii care ne trec pragul, care sunt prezenți în ateliere deschise, destinate lor, dar și la celelalte evenimente pe care le organizăm pentru publicul larg.

Avem un parteneriat strâns cu conducerea și profesorii Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău, care are ca obiectiv principal consolidarea legăturii dintre mediul educațional și cel cultural, oferindu-le elevilor oportunitatea de a învăța, de a crea, de a se exprima artistic, într-un mediu profesionist, care să-i inspire și să-i ajute să se dezvolte.

Laura Huiban: Ați vorbit despre proiectele culturale inițiate sau desfășurate în cele câteva luni de când vă aflați la conducerea instituției. Ce vă bucură din ceea ce ați realizat din punct de vedere administrativ?

Ovidiu Ungureanu. În primul rând, valorificarea spațiilor și patrimoniului cultural al instituției, prin crearea unui pliant de prezentare tip HARTĂ, itinerar pentru vizitatorii ”Muzeului în aer liber”, o ”grădină cu statui”, care merită să fie pusă în valoare și să devină unul dintre obiectivele permanente de vizitare pentru toți iubitorii de artă, din Bacău și nu numai.

Mă bucură, de asemenea, că am reușit să îmbogățim patrimonial Muzeului de Artă Contemporană ”George Apostu”, cu aproximativ 20 de lucrări, donații în urma expozițiilor organizate.

Iar acțiunea de curățare și igienizare a lacului aflat în apropierea Muzeului de Artă Contemporană, care era absolut necesară, atât din punct de vedere estetic, dar și igienic, sanitar, este de asemenea un obiectiv pe care mă bucur că am reușit să-l duc la îndeplinire, mai ales că a fost făcut fără presiune pe bugetul instituției, ci cu implicarea benevolă a unor specialiști, care iubesc arta și cărora le sunt recunoscător pentru ajutorul pe care ni l-au oferit și cărora le respect dorința de a nu-și asuma public acest merit.

Laura Huiban: Pentru că ați pomenit de buget, ați fost nevoit, ca manager, să luați decizii drastice, din punct de vedere economic, sau, dimpotrivă, ați reușit să atrageți fonduri suplimentare, prin parteneriate locale ori prin proiecte naționale sau internaționale?

Ovidiu Ungureanu: Situația fondurilor atrase, la 01.10.2025, indică o creștere a veniturilor de patru ori și jumătate, față de întreg anul trecut, ceea ce confirmă faptul că strategia noastră de diversificare a surselor de finanțare este una viabilă. Această evoluție se datorează atât unor parteneriate consolidate cu mediul economic, cu autoritatea județeană, cât și cu alți operatori economici, care susțin cultura prin mecanisme de tip mecenat.

Practic, aceste resurse suplimentare ne-au permis să extindem programul artistic și să pregătim evenimente de anvergură, precum ”CelebrART” la aniversarea a 35 de ani de la înființarea Centrului de Cultură ”George Apostu”, să consolidăm infrastructura culturală și să oferim mai mult publicului nostru.

Am simțit în aceste luni nu doar că noi ne-am deschis către comunitate, pentru că asta ne-am dorit, ci și că această comunitate s-a deschis față de noi, ne-a îmbrățișat și ne-a sprijinit proiectele. Și cred că asta este cea mai mare realizare, dialogul real cu beneficiarii, dar și cu mediul de afaceri, cu autoritățile. Facem cu toții parte dintr-un ecosistem cultural, creativ, pentru echilibrul căruia fiecare are rolul său vital. Le sunt recunoscător tuturor celor care și-au asumat activ acest rol de partener al Centrului de Cultură ”George Apostu”.

Laura Huiban: Instituția pe care o conduceți împlinește în octombrie 2025 trei decenii și jumătate de existență. Cum veți marca acest moment aniversar?

Ovidiu Ungureanu: În perioada 16-17 octombrie 2025, Centrul de Cultură ”George Apostu” organizează, și cu sprijinul Consiliului Județean Bacău, evenimentul ”CelebrART”, prin care celebrăm arta în formele ei multiple, ca pe un limbaj universal, care ne aduce împreună și ne ajută să devenim mai buni, mai sensibili și mai conectați la lumea din jurul nostru.

Personalități ale artei contemporane, critici de artă, scriitori, dirijori și interpreți de prestigiu se întâlnesc, timp de două zile, cu publicul băcăuan pentru a celebra frumusețea artelor în toate expresiile lor – de la expoziții și lansări editoriale, la concerte de gală și proiecții de film documentar.

Având în vedere că Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău, instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii, poartă numele artistului George Apostu are misiunea de a conserva și promova memoria sa. Am inițiat demersul de a prelua în custodie și salva de la distrugerea completă opera „Fructul Soarelui”, amplasată în Costinești, urmând a fi restaurată si introdusă în patrimoniul instituției, un gest firesc și necesar pentru memoria sculptorului născut în județul Bacău. Lucrarea va fi prezentată publicului băcăuan în cadrul evenimentului aniversar ”CelebrArt”, în forma sa actuală, urmând să intre într-un proces de restaurare absolut necesar.

Opera monumentală „Fructul Soarelui” se află în prezent într-o stare avansată de degradare, cu părți lipsă și desprinsă de pe soclu, existând un risc iminent de distrugere completă.

Această lucrare emblematică a fost creată în contextul fenomenului taberelor de creație artistică în anii ’70–’80, care au reprezentat un cadru de afirmare a sculpturii românești în dialog cu spațiul public.

”Centrul George Apostu rămâne un spațiu viu, un reper al culturii contemporane”

Laura Huiban: Ce alte programe sau inițiative culturale veți avea în perioada următoare, la Centrul de Cultură ”George Apostu”? Care este viziunea dumneavoastră pentru viitorul instituției?

Ovidiu Ungureanu: În prelungirea aniversării, publicul va fi invitat să descopere recitaluri camerale, concerte de muzică contemporană, evenimente dedicate diversității culturale, precum proiectul ”Italian Women in Music”, un concert, programat pentru 25 octombrie, care nu este doar un eveniment muzical, ci și o declarație de recunoștință adresată tuturor celor care, prin generozitate și mecenat, au sprijinit proiectele Centrului de Cultură ”George Apostu”.

Într-o lume în care cultura are nevoie de parteneri și susținători, ne propunem ca această seară să fie dedicată lor – oamenilor și instituțiilor care au înțeles valoarea investiției în artă, educație și patrimoniu spiritual.

Vom continua, în 8 noiembrie, cu un experiment artistic al unor tineri creatori, performance-ul ”Beats & Canvas”, vom aduce în prim-plan și literatura, prin dramaturgia românească, și vom încheia anul cu expoziții de artă vizuală și cu noi recitaluri camerale de cea mai înaltă calitate profesională.

Viziunea noastră este una de deschidere și complementaritate: punem alături artiști consacrați și tineri creatori, tradiție și avangardă, dialog național și internațional. Tot ceea ce pregătim în toamna aceasta confirmă faptul că Centrul ”George Apostu” rămâne un spațiu viu, un reper al culturii contemporane.