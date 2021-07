Suntem în continuare în încercare de redescoperire a unor locuri care să ne asigure petrecerea timpului liber în condiții cel puțin deosebite, la noi în Bacău. Și pentru că e weekend, de această dată mergem la Hotel Karo de la intrarea în Măgura. Mulți băcăuani mai folosesc expresia de Club Karo, dar acum, titulatura întregului complex este de Hotel Karo.

Și pentru cei de aici au fost momente grele în urma pandemiei, dar sunt încrezători că totul va fi bine pentru că lucrurile au început să revină pe făgașul normal. Complexul Hotel Karo cuprinde hotelul propriu-zis și cu restaurantul aferent, un teren de fotbal cu nocturnă și gazon artificial, un teren de tenis de câmp, piscină, săli de conferință și terasă. Pentru baza de agrement, programul este zilnic de la ora 9.00 până la ora 22.00, iar piscina are o zi pe săptămână când este închisă pentru igienizare (de regulă lunea sau în zilele cu vreme nefavorabilă-n.r.).

„Eu am preluat de aproape un an managementul acestei societăți. Am lucrat o perioadă îndelungată pe nave de croazieră și acum încercăm să aducem aceleași servicii de calitate în care să punem accent pe clienți și să nu zicem niciodată «nu» niciunui client și să plece lumea mulțumită de la noi”, a declarat Daniel Aramă, managerul Hotel Karo, care a precizat că se pot obține servicii de calitate dar cu o pregătire suplimentară a personalului. În același timp, dorința conducerii de aici este să devină mai populari în rândul băcăuanilor, un lucru care s-a cam pierdut în ultima vreme și din cauza condițiilor crizei sanitare. În acest sens, aici au fost organizate mai multe petreceri private, banchete, întâlniri aniversare și evenimente unice în viața oamenilor, și printr-o bună organizare și prin calitatea serviciilor oferite, automat se produce o bună ocazie de promovare.

„Avem și un plan în care să organizăm serate muzicale, în care să aducem ori mucă clasică, ori niște instrumentiști cu muzică ambientală, saxofoniști, chitariști… Încă suntem în discuții cu anumiți artiști”, a dezvăluit managerul de la Hotel Karo care a povestit și care este vârful de lance al unității: „Avem un bucătar spaniol care a adus un plus de valoare. Chef Jose Dominguez Montado a venit cu niște preparate noi. Am schimbat meniurile recent și lumea e mulțumită.” Fiind un restaurant înafara orașului, prețurile sun un pic mai mici, dar reflectă calitatea produselor. „Noi spunem că suntem în top la ceea ce înseamnă calitate, dar și în privința meniului. Avem doar câteva preparate clasice, dar în rest avem alte rețete care nu se găsesc în oraș. De exemplu, am fost primul restaurant din Bacău care am adus paella…

Acum ne-a mai copiat un restaurant dar la noi e făcută de un spaniol…”, a precizat Daniel Aramă. Interesantă a fost și povestea pe scurt a bucătarului spaniol, cum a acceptat să vină într-un restaurant din estul Europei. Ei bine, soția lui chef Jose Dominguez Montado este româncă, iar chef Jose a mai lucrat în restaurante din Constanța și în hoteluri consacrate de pe litoral. În cele din urmă a acceptat să se alăture proiectului Hotel Karo, un loc stabil și cu o echipă bine sudată. Alte informații pot fi consultate pe www.hotelkaro.ro sau pe conturile de facebook și instagram Hotel Karo. Și ca o ultimă informație, aici există și un loc de joacă pentru copii, pentru ca părinții să poată sta relaxați la masă… Weekend plăcut!