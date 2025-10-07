Judo/ Memorialul „Aurel Cîmpeanu” și „Cupa Kids Bucovina”: „CSMeii”, cu succes pe două fronturi

La finalul săptămânii trecute, judoka antrenați de Simona Aruș, Aurel Chelariu și Dragoș Cremene la CSM Bacău au participat la două competiții internaționale.

La ambele, cu succes. Astfel, la tradiționalul turneu Memorialul „Aurel Cîmpeanu” de la Focșani, gruparea băcăuană a avut două reprezentante pe podiumul de premiere.

Proaspăta campioană națională Ne-Waza U16, Ana Maria Crăciun a cucerit medalia de argint la U16, 40 kg, în timp ce Denisa Cadar a luat bronzul la U16, categoria de greutate 52 kg.

Și „CSMeii” mici de vârstă au luptat bine în weekend. Au făcut-o cu ocazia „Cupei Kids Bucovina” derulată la Todirești, care a reunit peste 400 de copii.

CSM Bacău a obținut două locuri 1 prin Alexandru Nedelcu la U10, 28 kg și Tudor Herciu la U12, 38 kg, cinci locuri 3 prin Ștefan Pisticiuc, Marian Cătău și Ionuț Andronic (toți La U8), Natalia Herciu la U10, 38 kg și Davide Cojan la U12, 42 kg și două locuri 5 prin Matei Niga și Alessandra Cojan.