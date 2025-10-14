Judo Fără Bariere. Bacăul devine un punct important a judo-ului românesc!

Cel mai mare turneu de judo din România aduce recorduri, emoție și solidaritate – 150.000 de lei premii, transmisiune TV națională și o „piramidă de kimonouri” pentru copiii din România și Republica Moldova.

Bacăul se pregătește să trăiască, între 24 și 26 octombrie 2025, unul dintre cele mai impresionante momente din istoria sportului românesc.

Sala Sporturilor „Narcisa Lecușeanu”va deveni scena pe care performanța, solidaritatea și emoția vor urca împreună pe podium, în cadrul Turneului Internațional „Judo Fără Bariere”, organizat de Bronx Sport Club, cu sprijinul de la Consiliului Județean Bacău prin legea 69/2005. Iar prin acest proiect Consiliul Județean Bacău este unul dintre primele sustinatoare a sportului românesc, sprijinind an de an dezvoltarea sportului românesc.

Cel mai mare buget de premiere din țară: 150.000 de lei

Nici o competiție de judo din România nu a mai avut o asemenea amploare.

Cu un buget de 150.000 de lei, evenimentul își propune să răsplătească nu doar rezultatele, ci și efortul din spatele fiecărui sportiv – antrenorii, adevărații arhitecți ai performanței.

„Am vrut ca această competiție să fie un omagiu adus tuturor celor care au crescut generații de campioni. Fiecare antrenor merită respect, recunoștință și… o medalie în suflet”, a declarat Daniel Zodian, fondatorul Bronx Sport Club și inițiatorul proiectului „Judo Fără Bariere”.

Prima competiție de judo din România transmisă la televiziune

Într-un moment istoric pentru sporturile de contact, finala competiției pe echipe mixte va fi transmisă în direct de postul MPlus TV International.

Astfel, întreaga lume va putea vedea un turneu care depășește barierele fizice și sociale, devenind o adevărată lecție despre forță, demnitate și unitate.

Un turneu cu suflet: sport, incluziune și speranță

„Judo Fără Bariere” s-a născut în plină pandemie, într-un moment în care lumea avea nevoie mai mult ca oricând de solidaritate.

De atunci, evenimentul a crescut cu fiecare ediție, transformându-se într-o mișcare națională pentru incluziune și educație prin sport.

În 2025, turneul susține o cauză nobilă: construirea unui centru social-sportiv pentru copii, unde tinerii aflați în dificultate vor putea învăța judo, vor primi sprijin educațional și vor descoperi puterea disciplinei și a curajului.

„Piramida de Kimonouri” – un gest mic, o faptă uriașă

Unul dintre momentele speciale ale turneului va fi lansarea inițiativei „Piramida de Kimonouri”, în parteneriat cu Federația de Judo a Republicii Moldova.

Prin acest proiect, sportivii și cluburile pot dona kimonouri care vor fi oferite tinerilor din cluburile din România și Moldova.

Cei care donează un kimonou primesc 50% reducere la achiziția unuia nou.

Un gest simplu, dar cu ecouri puternice – pentru că în judo, adevărata victorie este aceea de a-l ridica pe celălalt.

 PROGRAMUL OFICIAL

Joi, 23 octombrie 18.00- 20.00 validare si Cântar echipe

Vineri, 24 octombrie 2025 – Echipe mixte seniori

Competiția pe echipe mixte – Seniori

 Premii echipe:

磊 Locul I – 10.000 lei

賂 Locul II – 4.800 lei

雷 Locurile III – 2.400 lei fiecare

 Premii antrenori:

* 900 lei | * 400 lei | * 300 lei (x2)

 Validare sportivi: 14:00–18:00

 Cântar U10, U14, U18: 18:00–20:00

Sâmbătă, 25 octombrie 2025 – Competiția individuală (U10, U14, U18)

 Cântar și validare: 07:00–08:00

 Start competiție: 10:00

 Premiere: 18:00

 Cântar și validare U12, U16, SN: 18:00–20:00

Duminică, 26 octombrie 2025 – Competiția individuală (U12, U16, SN)

 Cântar și validare: 07:00–08:00

 Start competiție: 10:00

 Premiere: 18:00

着 Pentru premiile în bani, sportivii trebuie să prezinte un act de identitate.

 Toleranță la cântar: 1 kg.

Parteneriat România – Republica Moldova: un model de cooperare

Colaborarea dintre Bronx Sport Club Bacău și Federația de Judo a Republicii Moldova deschide un nou capitol în relațiile sportive dintre cele două țări.

Scopul parteneriatului este clar: susținerea și dezvoltarea cluburilor de judo din ambele state, cu accent pe tinerii care provin din medii vulnerabile.

„Judo-ul nu are granițe. Avem aceeași pasiune, aceleași valori și același scop – să creștem oameni puternici, nu doar sportivi puternici”, au transmis reprezentanții Federației de Judo a Republicii Moldova.

De ce „Judo Fără Bariere” este un eveniment istoric

✅ Primul turneu de judo transmis la o televiziune națională

✅ Cel mai mare buget de premiere din România

✅ Prima competiție care premiază oficial antrenorii

✅ Prima acțiune națională de donații sportive – „Piramida de Kimonouri”

✅ Singurul turneu care susține construirea unui centru social-sportiv pentru copii din mediile defavorizate

Sportul care ridică oamenii, nu doar medalii

Există competiții care nasc campioni. Și există competiții care nasc caractere.

„Judo Fără Bariere” este una dintre acelea rare, în care podiumul nu se termină la treapta întâi, ci se continuă în inimile celor care participă, donează, ajută sau pur și simplu cred.

Când vezi un copil care își leagă pentru prima dată centura și zâmbește timid, sau un veteran care intră pe tatami doar „ca să mai simtă o dată lupta”, înțelegi că judo-ul nu este un sport – este o lecție de viață.

O lecție despre respect, echilibru și puterea de a te ridica după fiecare cădere.

La Bacău, în aceste trei zile, România va arăta că poate fi mai mult decât o țară de campioni.

Poate fi o țară de oameni buni, care cred că sportul poate vindeca, uni și inspira.

„Judo Fără Bariere” nu e doar un turneu. E un manifest pentru umanitate.

Dovada că, atunci când combini disciplina japoneză cu inima românească, iese ceva magic.

Și poate că aceasta este adevărata victorie: nu cea de pe podium, ci cea din inimile celor care aleg să-i ridice și pe alții.