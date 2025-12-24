Judo/ Cupa „Moș Crăciun”: „CSMeii” băcăuani, medaliați sub ochii Moșului

Weekendul trecut a adus ultima competiție de judo a anului pentru sportivii antrenați de Paula Diaconescu la CSM Bacău: Cupa „Moș Crăciun” desfășurată la Iași.

La competiția care a reunit pe spațiile de luptă 670 de judoka din România și Republica Moldova, „CSMeii” s-au prezentat cu un lot de 17 sportivi, șapte dintre aceștia urcând, sub ochii Moșului, pe podiumul de premiere.

Pe cea mai înaltă treaptă au pășit Maria Vornicu, Denisa Oncioiu și Veronica Neniță, pe locul secund s-a poziționat Raffael Kuzstibschi, în timp ce pe locul al treilea s-au clasat Cristian Radu, Maia De Silva și Nicole Popescu. Aproape de o medalie au fost și Jessica Milea, David Niță și Luca Spânu, care au ocupat în final locul 5.

„A fost un turneu cu adevărat puternic, în care toți sportivii au avut parte de multe meciuri tari. Ne bucurăm că, la final de an, am confirmat, o dată în plus, că suntem o echipă puternică, iar sportivii noștri demonstrează deprinderi corecte și o evoluție constantă. Desigur, mai avem de muncă pentru a ne atinge marile obiective, dar important este că încheiem anul cu fruntea sus”, a declarat antrenoarea CSM Bacău, Paula Diaconescu.