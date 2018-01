Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ, Ionel Arsene, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar printr-o decizie a magistraţilor Tribunalului Bacău. Judecătorii au respins propunerea de arestare preventivă înaintată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) – Serviciului teritorial Bacău, dispunând instituirea controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul lui Arsene. Preşedintele CJ Neamţ a fost reţinut, joi, de procurorii DNA, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. DNA îl reținuse pe preşedintele Consiliului Judeţean Neamț după ce un denunțător a declarat că în urmă cu cinci ani Arsene ar fi primit 100.000 de euro pentru a-și folosi influența pe lângă persoane din conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate. Se pare că denunțatorul în acest caz nu este altul decât fostul primar al orașului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, zis Pinalti, condamnat în dosarul Microsoft și anchetat în mai multe dosare de către DNA. Ionel Arsene fusese reținut de procurorii DNA la două zile după ce-l acuzase pe fostul premier Mihai Tudose că a căzut la pace cu “statul paralel”. Printr-un mesaj transmis, vineri, pe Facebook, şeful CJ Neamţ subliniază că îşi va continua activitatea în fruntea instituţiei. “Celor care sperau că prin această acţiune a procuraturii nu îmi voi continua activitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ le transmit că nu voi renunţa la exercitarea mandatului pe care nemţenii mi l-au încredinţat. Avem treabă în perioada următoare, avem proiecte de implementat”, a afirmat Arsene. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.