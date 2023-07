Jucătorii pot achiziționa și online bilete la loto

Măsura face parte din procesul de digitizare a companiei „Loteria Română”. Biletele pot fi cumpărate online, prin accesarea secțiunii dedicate a site-ului oficial al organizatorului de jocuri loteristice.

Jocurile de tip loto atrag milioane de participanți, ocazionali sau de „anduranță”, agențiile „Loteriei Române” fiind mai mereu pline, dar în special când se acumulează un report considerabil. Noutatea absolultă a momentului este că, de-acum încolo, pasionații de loterie vor putea cumpăra biletele și online, la toate jocurile loteristice tradiționale din portofoliul Companiei Naționale „Loteria Română” – Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc. Măsura face parte din pocesul de digitizare a companiei și apare după mai mulți ani de când se promisese introducerea acestei facilități (încă din timpul pandemiei de Covid 19). „Prin acest proiect, am creat posibilitatea jucătorilor de a fi doar la un click distanță de jocurile loto, răspunzând astfel exigențelor tuturor categoriilor de participanți, prioritatea noastră fiind îmbunătățirea permanentă a experienței jucătorilor în relația cu produsele companiei. Am sentimentul că împărtășim acest nou început împreună cu jucătorii noștri, aceasta fiind doar una dintre etapele pe care le aveam de parcurs în ceea ce ne-am propus să realizăm în viitor”, a arătat Ionuț-Valeriu Andrei, șeful „Loteriei Române”. De altfel, până în prezent, compania a adoptat deja unele decizii prin care să facă mai facilă participarea la jocurile de tip loto, de la plata cu cardul, în agențiile loto, folosind cardul bancar sau telefonul (prin facilitatea contactless), la achiziționarea biletelor prin intermediul stațiilor de plată SelfPay, puncte de la care, până atunci obișnuiau să achite taxele şi impozitele, facturile de la utilităţi sau să-și achziționeze cartele prepay etc.

Plata biletelor se face în siguranță

Cert este că biletele vor putea fi cumpărate online prin accesarea secțiunii dedicate a site-ului oficial al „Loteriei Române”, respectiv www.loto.ro. „Loteria Română a demarat încheierea de parteneriate pentru vânzarea biletelor loto, prin intermediul unor aplicații online, amparcat.ro, fiind prima aplicație care este în prezent disponibilă jucătorilor”, ne-au transmis reprezentanții „Loteriei Române”. Așadar, pentru a putea cumpăra online bilete de joc loteristice trebui ca, mai întâi, să fie descăractă aplicația Amparcat, atât de pe App Store (în cazul elro care dțin Iphone-uri), cât și de pe Google Play (pentru cei cu telefoane Android) sau AppGalery (în cazul celor cu telefoane smart Huawei). Important de reținut este că prețul biletelor va fi același cu cel din agențiile loto. În schimb, în funcție de valoare, câștigurile se achită, ca și în cazul biletelor jucate în agențiile loto, în orice agenție loto proprie sau mandatară/la casieriile reședință de județ/la sediile Punctelor de Lucru Județene sau la casieria centrală a Loteriei Române. Reaminim că, recent, a fost câștigat cel mai mare premiu de la loterie, în speță la jocul 6 din 49. potrivit organizatorului, câștigul a fost primit de o jucătoare din București. Jucătoarea a cumpărat, cu 469,5 lei, un bilet completat cu variante combinate (în zona A, schema redusă cod 50, în zona B – 7 numere și în zona C, tot schema redusă cod 50). În schimb, aceasta a câștigat peste 10,10 milioane de euro, din care i s-a reținut impozitul. Practic, norocoasa a rămas cu un rest de „doar” 30.057.607,36 de lei (6,06 milioane de euro), statul reținând la sursă circa 20 de milioane de lei (4,04 milioane de euro).