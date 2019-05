Este absolventă a facultății de limbi moderne aplicate franceză-engleză din Constanța. Originară din Medgidia, a devenit băcăuancă în urmă cu opt ani, după căsătorie. De atunci a lucrat pentru o perioadă ca secretară la o școală gimnazială dar a renunțat la acest post din cauza volumului foarte mare de muncă și a retribuției foarte mici. Ea este Irina Chirica, cea care a făcut din pasiunea ei o afacere hand-made care se bucură de mare succes, o poveste pe care o aflăm împreună în continuare.

De când era mică, Irina a descoperit croșetul. Împreună cu mama ei făceau mileuri, macramé cum le cunoștea lumea, pe care le vindeau și care erau foarte apreciate. „Înainte se purtau foarte mult aceste mileuri și se vindeau foarte bine și în exterior, pentru că erau foarte căutate aceste articole lucrate manual”, își amintește Irina Chirica. Între timp moda asta a dispărut, dar de ceva vreme, așa cum se întâmplă în istorie, retro revine în actualitate. Stând acasă, după ani de zile Irina s-a reapucat de croșetat. Numai că direcția a fost cu totul alta. „Totul a plecat de la flori – povestește Irina. Am găsit o carte pe internet care arăta cum să faci flori croșetate. Mi-au plăcut așa de mult modelele că am început să le fac. Am făcut o orhidee, un trandafir, niște lăcrămioare…” Practic atunci a fost momentul când Irina s-a „reactivat” și a început să caute și alte modele. Totul până într-o zi când a găsit modelul pentru un…iepuraș. Avea modelul, avea ața, a trecut la treabă și după ce l-a terminat i-a făcut o fotografie și a postat-o pe o rețea de socializare. Aprecierile au început să curgă și astfel i-a venit idea să caute și alte modele de jucării. Practic, acest gen de jucării croșetate au o istorie remarcabilă.

Jucăriile amigurumi

Amigurumi reprezintă tehnica japoneză de realizare a păpușilor croșetate și umplute cu diverse materiale. Cuvântul „amigurumi” derivă dintr-o combinație de cuvinte japoneze, „ami” care înseamnă croșetat și „nuigurumi” care înseamnă păpușă umplută. Aceste păpuși sunt născute din dorința de a crea povești pentru copii, povești pe care să le poarte cu ei prin lume toată viața, de care să-și aducă aminte cu căldură și care să îi readucă cu gândul mereu spre copilărie. Acestea sunt realizate din materiale certificate de calitate (bumbac 100% sau lână merinos și puf superball) și nu conțin părți de plastic care ar putea fi periculoase pentru copilașii curioși.

Cum se realizează o jucărie amigurumi

Irina Chirica ne-a prezentat toți pașii comuni în realizarea unei astfel de păpuși folosind tehnica japoneză. Mai întâi este nevoie de un tipar, adică un desen sau o schiță, sau tipărirea ori copierea unui model deja existent într-o altă sursă, în cazul în care se optează pentru un model realizat de altcineva. Apoi intervine stabilirea dimensiunii, alegerea materialelor și a ustensilelor de lucru. „Este foarte important de știut la ce scală voi realiza proiectul, ce materiale voi folosi și ce ustensile. La început poate fi mai greu, dar în timp am reușit să îmi dau seama cu ce lucrez mai bine și ce mi se potrivește”, a precizat Irina Chirica. Urmează stabilirea pașilor pe care urmează să îi execute, ceea ce o ajută să își programeze timpul și să aibă o idee cât mai clară asupra modului în care va decurge etapa creativă. „Practic stabilesc în ce ordine voi executa elementele care alcătuiesc proiectul: în cazul jucăriilor am început prin a-i face capul, apoi au urmat corpul, membrele și ulterior detaliile și îmbrăcămintea”, a specificat creatoarea de păpuși.

Ultimul pas presupune ansamblarea și finisarea elementelor realizate. Acest proces este unul de durată, migălos. Arta de a crea păpuși nu este foarte cunoscută la noi. Cu toate acestea, datorită internetului și a site-urilor, forumurilor și mai nou blogurilor specializate în lucru manual, începe să câștige teren, cel puțin ca execuție.

Ce se croștează în România

Acest fenomen, al realizării jucăriilor confecționate astfel, este destul de nou la noi în țară, deși sunt foarte mulți oameni care croșetează. Românii preferă însă să croșeteze bluzițe, căciulițe, bentițe și alte accesorii de îmbrăcăminte, dar și mileuri, pentru că încă mai există o categorie de oameni care apreciază așa ceva. „Ceea ce fac eu este cu totul altceva – explică Irina Chirica. Cred că la noi există oameni interesați de acest curent, dar nu știu în ce măsură sunt pregătiți să aprecieze la adevărata valoare aceste creații. Nu este vorba numai de materialele folosite, trebuie ținut cont și de celelalte aspecte care țin de procesul de creație, unul complex, migălos și mare consumator de timp. În fond este vorba de articole unicat, chiar și în cazul în care realizezi un model de mai multe ori. Deosebiri vor fi cu siguranță.”

Păpușile amigurumi sunt practic croșetate la exterior, ele având în interior o umplutură specială din materiale antialergice și care nu se fac ghemotoc la spălare. La început, când nu știa prea multe despre aceste păpuși, Irina Chirica și-a umplut modelele cu vată iar la spălare jucăriile și-au pierdut forma. „Am avut o surpriză neplăcută atunci”, povestește zâmbind Irina, care ne-a vorbit și despre alte elemente ale păpușilor ei: „Totodată am ochișorii pe care îi folosesc la jucării, sunt așa numiții softyeyes, adică sunt prinși pe interior și cei mici nu-i pot scoate.” La alte jucării, Irina folosește un fir, pe interior, care are scopul de a manevra membrele păpușii.



1 of 12

Prima păpușă care a ieșit din mâinile Irinei Chirica a fost realizată anul trecut, în luna septembrie. În urma aprecierilor acesteia pe rețelele de socializare au apărut și primele cereri.„Prima comandă a fost de un iepuraș, care a ajuns la o doamnă din Constanța”, povestește creatoarea de păpuși croșetate. Până la sfărșitul anului același model a fost solicitat de alte 20 de persoane. Apoi a urmat un alt episod. „Doritorii au început să-mi solicite jucării pe modelele lor. Practic îmi trimiteau poze cu păpușa dorită iar eu le făceam ceea ce-și doreau”, mai povestește Irina Chirica. Așa au apărut noi păpuși făcute după personaje din desene animate, cum ar fi păpușa Lola de pe DuckTv, păpușă foarte apreciată de cei care au copii mici, dar și alte personaje. Astfel, după aproape jumătate de an, Irina Chirica a făcut peste 40 de păpuși, multe dintre ele ajungând peste hotare. „Am trimis păpuși în Italia, acum am un lot pentru Spania și vor ajunge și în Anglia”, ne-a spus Irina care a precizat că cei care îi solicită păpușile sunt tot români și care i-au văzut lucrările pe rețelele de socializare.

Studiind de aproape un model, ne-am dat seama că e foarte mult de muncă la o astfel de păpușă. „La început îmi lua cam patru-cinci zile să fac un iepuraș. Acum mi s-a mai dat mâna și îl fac în maxim trei zile. Dar trebuie să stau și să mă ocup de el”, spune Irina Chirica specificând că vrea ca fiecare model să iasă perfect, pentru ca atunci când ajunge jucăria la client, să fie mulțumit. Cât despre materialele pe care le folosește, acestea provin de pe diferite site-uri specializate, toate fiind de calitate superioară. În același timp, am realizat că pentru o simplă păpușă trebuie foarte multă ață. Mai exact, pentru realizarea unui iepuraș de mărime medie trebuiesc cam două mosoare de ață, ceea ce înseamnă 360 de metri (1 mosor are 180 de metri). Cu toate că este foarte greu și mult de muncă în realizarea unor astfel de jucării, Irina Chirica spune că îi place foarte tare ceea ce face. Inevitabil, au venit și discuțiile despre rentabilitate. „Este rentabilă această activitate, dar va fi mult mai rentabilă în momentul în care voi avea experiență și mai mare, pentru că atunci când ai experiență lucrezi mult mai repede”, ne-a mărturisit Irina Chirica, precizând că la fiecare model este mai greu la început, când trebuie să-i facă schema, tiparul și alte elemente, procedee care durează. În momentul când va avea mai multe șabloane îi va fi mult mai ușor de realizat modele respective. În momentul de față, cererea cea mai mare este pe iepuraș. „Foarte multe persoane mi-au scris că-și aduc aminte de copilărie când se uită la acest iepuraș. Am avut o doamnă de 32 de ani care și-a cumpărat iepurașul pentru ea, pentru că i-a plăcut foarte mult și a zis că vrea să doarmă cu iepurașul, în condițiile în care ea are copil”, ne-a povestit Irina Chirica despre cei care, alături de păpușile ei pășesc în lumea magică a copilăriei pe care au trăit-o cândva.

În ceea ce privește prețurile, acestea variază. În funcție de mărimea modelului și de materialele folosite. De exemplu, un iepuraș de 27 de centimetri a avut prețul de 100 de lei. Un iepuraș ceva mai mare a ajuns la 120 de lei. Prețurile mai pot varia și în funcție de accesoriile pe care le are modelul. Irina a vorbit cel mai mult despre iepuraș pentru că a fost cel mai bine vândut, model care a primit peste 1800 de aprecieri pe rețelele de socializare. „E adevărat că au fost persoane care au fost încântate de păpușile mele, s-au interesat, și când au auzit prețul au renunțat. Dar trebuie să subliniez faptul că este foarte mult de muncă și că vorbim de un produs hand-made, este o jucărie care are o durată de viață mult mai lungă decât o jucărie de plastic”, a precizat Irina Chirica, subliniind că aceste jucării nu au nimic sintetic în ele iar cei mici le pot molfăi fără să fie expuși unor pericole.

Irina Chirica și păpușile ei pot fi vizionate pe pagina de facebook Crochet Crosetel, care practic este ca un magazin virtual, iar în viitorul apropiat se așteaptă și deschiderea unui site specializat care, cel mai probabil, va purta același nume.