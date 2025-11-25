Jandarmul patruped GUN a promovat cu brio cursul de patrulare‑intervenție

Sergentul major Nechita Vlăduț Ionuț și câinele său, ciobănescul german GUN, au demonstrat că pregătirea temeinică și legătura de încredere dintre om și animal dau rezultate excepționale. Cei doi au încheiat cu succes un program intensiv de patru luni la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu, singura unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne dedicată pregătirii câinilor de serviciu.

În acest interval, GUN și conductorul său s-au antrenat pentru misiuni reale de patrulare și intervenție, exersând atât tehnici specifice, cât și modul în care reacționează împreună în situații de stres. La finalul cursului, ciobănescul german a obținut o notă foarte mare și s-a clasat în categoria întâi, confirmând atât inteligența și disciplina sa, cât și calitatea instruirii oferite de sg. maj. Nechita.

„Legătura dintre mine și GUN nu este doar profesională, este construită în fiecare zi, cu răbdare, atenție și multă afecțiune. Încrederea pe care o avem unul în celălalt face diferența în misiuni”, a declarat conductorul.

Pregătirea nu a vizat doar rigorile exercițiilor și probele tehnice. Accentul a fost pus și pe consolidarea relației conductor‑câine: încredere reciprocă, disciplină și stăpânire emoțională, elemente esențiale pentru intervenții eficiente și sigure. Sergentul major se asigură că GUN beneficiază de o alimentație echilibrată, îngrijire atentă și condiții adecvate pentru refacere, pregătindu-l astfel pentru patrulări la cel mai înalt standard.

De acum înainte, GUN va fi alături de jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, gata să răspundă prompt ori de câte ori situația o va cere. Performanța lor este nu doar un motiv de mândrie, ci și un exemplu despre cât de importantă este colaborarea și încrederea între om și animal în slujba siguranței comunității.

Felicitări conductorului și patrupedului pentru această reușită remarcabilă!