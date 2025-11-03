Jandarmii băcăuani sprijină viața prin donarea de sânge

În această dimineață, mai mulți jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au răspuns apelului campaniei naționale „Donează sânge! Salvează o viață!”, inițiată de Jandarmeria Română în colaborare cu Patriarhia Română. Cantități semnificative de sânge au fost donate la Centrul de Transfuzii Bacău, alături de contribuțiile frecvente ale altor donatori onorifici.

Campania urmărește reducerea nevoii continue de sânge la nivel național prin implicarea benevolă a jandarmilor și încurajarea tuturor celor care pot dona să ofere o șansă la viață persoanelor aflate în dificultate.

„Este o bucurie să vezi cum tot mai mulți colegi și cetățeni se mobilizează pentru a sprijini pe cei aflați în dificultate. Un gest mic pentru noi poate însemna o șansă reală la viață pentru ceilalți”, a declarat sublocotenent Farcaș Andreea.

Căpitan Enăchioiu Daniel a subliniat că jandarmii băcăuani și-au propus să doneze cât mai mult sânge pentru completarea rezervelor naționale, precizând că fiecare picătură de sânge valorează o viață pentru persoanele grav bolnave.

Purtătorul de cuvânt, căpitan Alexandra Dănculea, a adăugat: „Misiunea noastră zilnică este să ajutăm oamenii, iar gestul de a dona sânge este unul voluntar și omenesc. Îi îndemnăm pe toți să ni se alăture în această misiune de suflet.”