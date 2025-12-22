Jandarmii băcăuani și-au deschis porțile pentru elevii din Onești

Peste 40 de elevi de la Școala Gimnazială Nr. 1 Onești au fost azi oaspeții Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, cu ocazia Zilei Porților Deschise organizate în cadrul programului „Școala Altfel”. Tinerii au descoperit, pas cu pas, misiunile jandarmilor și s‑au familiarizat cu echipamentele și autospecialele de intervenție.

Momentele de mare entuziasm au fost exercițiile de disciplină canină și imobilizarea unui infractor, demonstrații realizate cu profesionalism de jandarmii băcăuani, de GUN, câinele de serviciu, și conductorul său. Elevii au vizitat Sala de Tradiții și biserica unității, unde au primit sfaturi duhovnicești și morale din partea preotului militar Banciu Paraschiv. Activitățile au promovat valori precum responsabilitatea, solidaritatea și respectul reciproc, oferind totodată copiilor instrumente practice pentru a face alegeri responsabile.

La finalul vizitei, fiecare elev a primit pliante educative, surprize dulci și o legitimație simbolică „Jandarm pentru o zi” — amintiri care sperăm să rămână mult timp în inimile lor.

„Astfel de experiențe practice deschid orizonturi și întăresc legătura dintre școală și comunitate. Elevii au plecat mai informați, mai curioși și mai încrezători în forțele proprii.

Proiectul educațional „Alege înțelept! Fii conștient, nu dependent!” continuă să aducă împreună instituțiile și tinerii, construind punți de dialog și prevenție. Prin astfel de întâlniri, ne propunem nu doar să informăm, ci și să inspirăm, pentru ca fiecare elev să crească responsabil, conștient și pregătit să contribuie la o comunitate mai sigură și mai unită.” a declarat consilierul educativ Cociaș Diana Ioana.