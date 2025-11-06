Jandarmii băcăuani și-au deschis porțile pentru cei mici de la Colegiul Național „Ferdinand I”  

Peste 70 de elevi de la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău au pășit, zilele trecute, în lumea jandarmilor, într-o vizită plină de entuziasm și curiozitate, organizată cu ocazia programului „Școala Altfel”. Clasele pregătitoare B, a II-a A și a V-a B au avut ocazia să descopere, pas cu pas, misiunile jandarmilor și să se familiarizeze cu echipamentele și autospecialele de intervenție.

Momentele de mare emoție au fost, fără îndoială, demonstrațiile cu HERA, câinele de serviciu ciobănesc belgian malinois, și conductorul său. Micii vizitatori au privit fascinați exercițiile de disciplină canină și simularea imobilizării unui infractor, dar cel mai mult s-au bucurat de întâlnirea directă cu HERA, care s-a lăsat mângâiat și fotografiat de copii, devenind rapid „partenerul lor de joacă”.

Nu au lipsit nici momentele educative și spirituale: elevii au vizitat Sala de Tradiții și biserica unității, unde preotul militar Banciu Paraschiv le-a oferit sfaturi prețioase despre responsabilitate și respect pentru cei din jur.

Activitățile desfășurate au stimulat curiozitatea copiilor, încurajându-le gândirea flexibilă și orientarea către valori umane pozitive. Învățătoarea Anca Nastasă a mărturisit:

„Această vizită a fost o experiență minunată pentru elevii noștri, care au învățat prin joacă și interacțiune ce înseamnă responsabilitatea și respectul pentru cei din jur.” La final, micii vizitatori au plecat acasă cu pliante educative, surprize dulci și legitimații „Jandarm pentru o zi”. Ziua Porților Deschise a lăsat în sufletele copiilor amintiri frumoase și un sentiment de apartenență la comunitate, iar jandarmii băcăuani s-au bucurat să împărtășească cu cei mici valorile și responsabilitățile meseriei lor.