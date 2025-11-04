Jandarmii băcăuani, pe urmele braconierilor de pe lacurile Răcăciuni și Galbeni

Pescuitul recreativ rămâne una dintre cele mai îndrăgite activități de relaxare pentru băcăuani, însă nu toți respectă regulile jocului. În ultimele zile, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au fost din nou pe teren, în misiune de verificare pe lacurile Răcăciuni și Galbeni, acolo unde, din păcate, s-au confruntat cu mai multe cazuri de pescuit ilegal.

În urma controalelor, oamenii legii au aplicat 12 sancțiuni contravenționale, însumând 4.000 de lei, pentru diverse abateri de la legislația privind pescuitul recreativ. Nu a fost vorba doar de amenzi – jandarmii au eliberat peste 30 de kilograme de pește care fuseseră prinși ilegal, redându-i naturii.

Mai grav, doi bărbați au fost prinși în flagrant în timp ce pescuiau folosind plase monofilament, unelte interzise prin lege. În aceste cazuri, au fost întocmite acte de sesizare a organelor de urmărire penală, faptele încadrându-se la infracțiunea de „deținere de plase monofilament”, conform Legii nr. 176/2024 privind pescuitul și protecția resursei acvatice vii.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în colaborare cu asociațiile de pescari din județ. Scopul este clar: protejarea faunei piscicole și menținerea echilibrului natural al ecosistemelor acvatice.

„Pescuitul trebuie să rămână o bucurie, nu o încălcare a legii. Respectarea regulilor înseamnă respect față de natură”, au precizat jandarmii băcăuani.