Jandarmii băcăuani, „Carte Vie” pentru tineri la evenimentul „YEY – Spune-mi ce lucrezi!”

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au participat la evenimentul „YEY – Spune-mi ce lucrezi!”, unde au fost invitați să facă parte dintr-o „Bibliotecă Vie” – un concept educațional non-formal menit să încurajeze dialogul direct și autentic între oameni.

În acest cadru, jandarmii au avut rolul de „Carte Vie”, împărtășind cu tinerii detalii despre meseria lor, dincolo de uniformă și misiuni. Discuțiile au abordat atât istoria și valorile Jandarmeriei Române, cât și provocările și satisfacțiile acestei profesii, evidențiind importanța rolului lor în comunitate.

Participanții au avut ocazia să adreseze întrebări și să asculte povești din teren, unele încărcate de emoție, altele de curaj și responsabilitate. Atmosfera a fost una interactivă și prietenoasă, transformând experiența într-o lecție de viață și o ocazie de a promova valori precum solidaritatea, onoarea, curajul și responsabilitatea.

Evenimentul „YEY – Spune-mi ce lucrezi!” face parte din proiectul Youth Empowering Youth, finanțat prin Corpul European de Solidaritate și implementat de Asociația pentru Dezvoltare Activă, derulat în perioada 1 octombrie 2024 – 30 septembrie 2025.