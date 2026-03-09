Jandarmerițele au primit flori de Ziua Femeii

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au organizat o ședință festivă dedicată colegelor, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Doamnele și domnișoarele din cadrul inspectoratului au avut parte de momente pline de sensibilitate: colegii le-au oferit flori și și-au exprimat recunoștința, manifestări prin care și-au arătat aprecierea pentru profesionalismul și implicarea acestora în activitatea instituției.

„Fiecare floare pe care o oferim astăzi spune o poveste despre grijă, curaj și dăruire. Sărbătorim mama care îndrumă, soția care sprijină și colega care pune suflet la serviciu; toate contribuie, zi de zi, la siguranța și buna funcționare a comunității noastre. Vă mulțumim pentru efort, responsabilitate și pentru acea blândețe profesională care face diferența”, a declarat inspectorul șef, colonel Bârnat Eusebiu.

Gestul simplu al oferirii unei flori a fost însoțit de mulțumiri și urări de sănătate, fericire și împlinire, iar atmosfera evenimentului a reconfirmat respectul și considerația colegilor pentru femeile care contribuie, în fiecare zi, la bunul mers al instituției.